Хотели 5 дверей у Jimny? Получите, не отхлопайте
Suzuki Jimny для нас не новинка – автомобиль дебютировал на российском рынке еще пять лет назад. Но теперь у нас в руках пятидверная версия.
К нам поставляются собранные в Индии машины, предназначенные для рынка Арабских Эмиратов. Как сказалась прибавка в 30 см на вместимости? И стал ли Suzuki Jimny лучше? Разбираемся.
Что стало лучше
Второй ряд сложно назвать просторным и удобным. Как и в трехдверной машине, там по-прежнему могут сесть только двое. Для третьего нет ни места, ни ремня безопасности. Но на фоне трехдверного Джимника тут раздолье: вместо двух жестковатых «раскладных табуреток» какой-никакой диванчик, не так сильно зажатый колесными арками.
Багажник и вовсе стал вдвое больше! Он все еще не впечатляет и сравним в объеме с багажником отечественной Лады Нивы Travel. Но если в трехдверном Jimny нужно думать, как уместить в багажник небольшой рюкзак, то в пятидверный даже чемоданы поместятся!
На курсовой устойчивости автомобиля лишние сантиметры колесной базы отразились самым лучшим образом. Пятидверка Suzuki Jimny реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге в повороте. Хотя кроссоверной точности и живости от машины на зависимых мостах, конечно, ждать не приходится.
Что стало хуже
Не станут ли дополнительные 34 см колесной базы помехой на бездорожье, ведь угол рампы теперь совсем другой? Клиренс в 210 мм при этом не изменился – его определяют нижние точки мостов.
Опасения подтвердились лишь частично. Если знаешь, как едет трехдверный Suzuki Jimny, то на перегибах чувствуешь себя не столь свободно. Но «в абсолюте» это отличный проходимец, и даже с длинной базой надо постараться, чтобы посадить Jimny на брюхо.
Тем более сумасшедшие углы въезда и съезда все еще при нем. Благодаря набору вооружения в виде жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи Jimny вне дорог обойдет большинство нашпигованных электроникой кроссоверов.
Есть еще один небольшой минус, но он связан с тем, что пятидверные Jimny предназначены для Ближнего Востока. Из-за этого в комплектации нет обогрева передних сидений, а в медиасистеме – русского языка. Впрочем, она предельно проста, как и сам автомобиль.
Что осталось прежним
Прибавка в длине почти не сказалась на динамике. Ведь вес сильно не изменился: Jimny потяжелел меньше чем на центнер. Даже со 100-сильным безнаддувным моторчиком пятидверный Suzuki Jimny вполне бодр. Двигатель объемом полтора литра и четырехступенчатый автомат остались теми же. Как и маленький аккумулятор.
Интерьер тоже остался прежним. Его дизайн находится вне времени. Спартанский интерьер не лишен харизмы и многими элементами отсылает к восьмидесятым годам и культовому Suzuki Samurai. Из общей канвы выпадают лишь кнопки задних стеклоподъемников, расположившиеся на центральном тоннеле.
Вывод
Сохранив свое очарование, длинный Suzuki Jimny стал заметно практичнее. А чуть худшую геометрическую проходимость заметят лишь единицы.
А вот не заметить цену просто нельзя! Живые машины в дилерских шоурумах стоят минимум 4 млн рублей. А это уже территория, например, рамного Танка 300. С таким прайсом можно рассчитывать лишь на больших фанатов модели. Но они, скорее всего, выберут короткую версию.
- Не турбо, 92-й бензин и автомат – новый (не китайский!) кроссовер.
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)
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В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.