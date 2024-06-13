Хотели 5 дверей у Jimny? Получите, не отхлопайте

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny

Suzuki Jimny для нас не новинка – автомобиль дебютировал на российском рынке еще пять лет назад. Но теперь у нас в руках пятидверная версия.

К нам поставляются собранные в Индии машины, предназначенные для рынка Арабских Эмиратов. Как сказалась прибавка в 30 см на вместимости? И стал ли Suzuki Jimny лучше? Разбираемся.

Что стало лучше

Второй ряд сложно назвать просторным и удобным. Как и в трехдверной машине, там по-прежнему могут сесть только двое. Для третьего нет ни места, ни ремня безопасности. Но на фоне трехдверного Джимника тут раздолье: вместо двух жестковатых «раскладных табуреток» какой-никакой диванчик, не так сильно зажатый колесными арками.

Багажник по сравнению с трехдверкой заметно увеличился, и теперь сравним с багажником Нивы Travel.

Багажник и вовсе стал вдвое больше! Он все еще не впечатляет и сравним в объеме с багажником отечественной Лады Нивы Travel. Но если в трехдверном Jimny нужно думать, как уместить в багажник небольшой рюкзак, то в пятидверный даже чемоданы поместятся!

С увеличением колесной базы второй ряд превратился из ужасного в относительно удобный, но остался двухместным.

На курсовой устойчивости автомобиля лишние сантиметры колесной базы отразились самым лучшим образом. Пятидверка Suzuki Jimny реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге в повороте. Хотя кроссоверной точности и живости от машины на зависимых мостах, конечно, ждать не приходится.

Что стало хуже

Не станут ли дополнительные 34 см колесной базы помехой на бездорожье, ведь угол рампы теперь совсем другой? Клиренс в 210 мм при этом не изменился – его определяют нижние точки мостов.

Несмотря на меньший угол рампы, Jimny остался бескомпромиссным внедорожником.

Опасения подтвердились лишь частично. Если знаешь, как едет трехдверный Suzuki Jimny, то на перегибах чувствуешь себя не столь свободно. Но «в абсолюте» это отличный проходимец, и даже с длинной базой надо постараться, чтобы посадить Jimny на брюхо.

Подключением переднего моста и переходом на пониженный ряд ведает классический рычаг. Никаких шайб.

Тем более сумасшедшие углы въезда и съезда все еще при нем. Благодаря набору вооружения в виде жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи Jimny вне дорог обойдет большинство нашпигованных электроникой кроссоверов.

Есть еще один небольшой минус, но он связан с тем, что пятидверные Jimny предназначены для Ближнего Востока. Из-за этого в комплектации нет обогрева передних сидений, а в медиасистеме – русского языка. Впрочем, она предельно проста, как и сам автомобиль.

Что осталось прежним

На асфальте и грунтовке пятидверный Jimny обрел стабильность. Подруливать надо меньше.

Прибавка в длине почти не сказалась на динамике. Ведь вес сильно не изменился: Jimny потяжелел меньше чем на центнер. Даже со 100-сильным безнаддувным моторчиком пятидверный Suzuki Jimny вполне бодр. Двигатель объемом полтора литра и четырехступенчатый автомат остались теми же. Как и маленький аккумулятор.

Стандартный аккумулятор имеет емкость всего 45 А·ч. Поставить батарею помощнее не позволяет узкая площадка.

Интерьер тоже остался прежним. Его дизайн находится вне времени. Спартанский интерьер не лишен харизмы и многими элементами отсылает к восьмидесятым годам и культовому Suzuki Samurai. Из общей канвы выпадают лишь кнопки задних стеклоподъемников, расположившиеся на центральном тоннеле.

Вывод

Сохранив свое очарование, длинный Suzuki Jimny стал заметно практичнее. А чуть худшую геометрическую проходимость заметят лишь единицы.

А вот не заметить цену просто нельзя! Живые машины в дилерских шоурумах стоят минимум 4 млн рублей. А это уже территория, например, рамного Танка 300. С таким прайсом можно рассчитывать лишь на больших фанатов модели. Но они, скорее всего, выберут короткую версию.

Не турбо, 92-й бензин и автомат – новый (не китайский!) кроссовер.