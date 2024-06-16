«Не прогнулись под зеленых»: новый спорткар Ferrari сохранил атмосферный V12

Суперкар Ferrari 12Cilindri дебютировал с атмосферным 830-сильным мотором

На многолитровые моторы ­«зеленые» ополчились серьезно. Выход нового суперкара Ferrari с двигателем V12, да еще и без турбонаддува, сегодня сродни чуду. В Маранелло названием модели показали всё, что они думают о современных трендах: 12Cilindri – вызывающе откровенно.

Переднемоторный Ferrari 12Cilindri пришел на смену модели Ferrari 812 Superfast – сразу в двух ипостасях, в виде купе и родстера. С 6,5 л рабочего объема сняли 830 л. с.

Ferrari 12Cilindri

Двигатель F140HD ведет историю с 2002 года, и принципиально новое поколение V12 уже точно не появится. У него сухой картер, титановые шатуны и отсечка на 9500 об/мин. Крутящий момент, правда, на фоне турбированных аналогов откровенно мал – 678 Н·м. Тягу на задние колеса передает 8-ступенчатый преселективный робот.

Длина Ferrari 12Cilindri – 4733 мм, высота – 1292 мм. Капот откидывается вперед, в дизайне при желании несложно найти отсылки к моделям прошлых десятилетий. В числе принципиальных новшеств выделим привод тормозов «по проводам».

Ferrari 12Cilindri покоряет сотню за 2,9 с, а через 7,9 с после старта спидометр начинает отсчитывать третью сотню. Максималка – более 340 км/ч.

В кокпит умудрились впихнуть 15 динамиков аудиосистемы. Мода не обошла стороной интерьер: у Ferrari теперь тоже есть дисплей перед пассажиром и беспроводная зарядка смартфона.

В машине за 395 тысяч евро (родстер на 40 тысяч дороже) салон частично отделан материалами из вторсырья.

В Китае тоже умеют делать суперкары с выдающимися характеристиками – вот пример.