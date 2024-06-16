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Вопрос на засыпку: какая модель ВАЗа появилась раньше – 11-я или четвертая?

«За рулем» напомнил историю ВАЗ‑21011 накануне ее 50-летия

Самые желанные Жигули начала 70-х: сравнили их с европейскими бестселлерами

В 70е годы все вазовские модели для краткости именовали согласно последним цифрам индекса: 2101 – это «первая» модель, универсал 2102 – «вторая», 2103 – это «третья». Тем неожиданнее было название статьи в нашем журнале: «ВАЗ21011 – четвертая модель Волжского автозавода». Автор статьи – главный конструктор ВАЗаВ.Соловьев.

ВАЗ‑21011
ВАЗ‑21011
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Такое могло быть только в Тольятти: загадка четвертой модели

Почему приукрашенная «единичка» удостоилась титула новой модели, сказать тяжело: это был от силы рестайлинг или фейслифтинг. Да и пятизначный индекс говорит о том же. Впрочем, «четвертой» ее никто и не называл – говорили исключительно «одиннадцатая».

Кстати, в этом году исполняется 50 лет со дня появления автомобиля ВАЗ21011.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Задолго до НАМИ-1: откуда «ноги растут» у первого советского легкового авто? Ответ тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7
16.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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