Новая версия знакомого «японца»: что с проходимостью?
Suzuki Jimny всегда был ярким, но жутко непрактичным. Нормально расположиться в его крохотном трехдверном кузове могли только двое. А дальше приходилось выбирать – ехать вдвоем с багажом или вчетвером налегке.
И вот впервые в истории Jimny появилась пятидверная версия. Что ей дала прибавка в 34 см?
Хвост из Индии
Пятидверки собирают в Индии, а в Россию везут машины, предназначенные для ближневосточного рынка. Оттого в комплектации нет обогрева передних сидений, а в медиасистеме – русского языка. Впрочем, она предельно проста, как и сам автомобиль.
Спартанский интерьер не лишен харизмы и многими элементами отсылает к восьмидесятым годам. Из общей канвы выпадают лишь кнопки задних стеклоподъемников, расположившиеся на центральном тоннеле.
Второй ряд сложно назвать просторным и удобным. И там по-прежнему могут сесть только двое – третьему нет ни места, ни ремня безопасности. Но на фоне трехдверного Джимника тут раздолье: вместо двух жестковатых «раскладных табуреток» какой-никакой диванчик, не так зажатый колесными арками.
И появился багажник! Он всё еще не велик и сравним в объеме с нашей Нивой Travel. Но если в короткой машине нужно думать, как уместить даже небольшой рюкзак, то в пятидверку и чемоданы поместятся!
Стабильно хорош
Не станут ли дополнительные 34 см колесной базы помехой на бездорожье, ведь угол рампы теперь совсем другой? Клиренс в 210 мм при этом не изменился – его определяют нижние точки мостов.
Опасения подтвердились частично. Если знаешь, как едет трехдверный коротыш, то на перегибах чувствуешь себя не столь вольготно. Однако «в абсолюте» это отличный проходимец, и даже с длинной базой надо постараться, чтобы посадить Jimny на брюхо. Тем более сумасшедшие углы въезда и съезда всё еще при нем. Благодаря набору вооружения в виде жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи Jimny вне дорог «уделает» множество нашпигованных электроникой кроссоверов.
Прибавка в длине почти не сказалась на весе: Jimny потяжелел меньше чем на центнер, и даже со 100‑сильным безнаддувным моторчиком он вполне бодр. А на курсовой устойчивости лишние сантиметры отразились самым лучшим образом: пятидверка реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге поворота. Хотя кроссоверной точности и живости от машины на зависимых мостах, конечно, ждать не приходится.
Несмотря на меньший угол рампы, Jimny остался бескомпромиссным внедорожником.
Верните цены
Сохранив свое очарование, Jimny стал заметно практичнее. А чуть худшую геометрическую проходимость заметят единицы.
А вот не заметить цену нельзя! Живые машины в шоу-румах стоят минимум 4 млн рублей – это территория, например, рамного Танка 300. С таким прайсом можно рассчитывать лишь на больших фанатов модели.
Suzuki Jimny 5d
- Длина / ширина / высота / база 3985 / 1645 / 1705 / 2590 мм
- Снаряженная / полная масса 1205 / 1545 кг
- Объем багажника 208 л
- Максимальная скорость 145 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч н.д.
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1460 см³; 77 кВт / 105 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95/40 л
- Трансмиссия полный привод; А4
ВОЛЖСКИЕ КРОКОДИЛЫ
Идеологически самой близкой к пятидверному Джимнику будет наша удлиненная Нива. Первым вариантом был ВАЗ‑2129, который в апреле 1994 года начали выпускать силами ОПП АВТОВАЗа. Автомобиль остался трехдверным, расположение второго ряда относительно первого не изменилось, а все дополнительные 500 мм пошли на багажник. Популярностью модель 2129 не пользовалась.
Следующий вариант длинной Нивы ВАЗ‑2131 был удачнее. Кузов стал пятидверным, увеличилось пространство на втором ряду и в багажнике. Появилась возможность поставить увеличенный топливный бак. Производство в ОПП стартовало в 1995 году, а в 2015‑м автомобиль переехал на конвейер, где производился до января 2022 года. Первое время на длинную Ниву ставили карбюраторный двигатель 1.8, но позже его сменил впрысковый 1.7 мощностью 80 л. с. В планах завода – возродить ВАЗ‑2131.
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)
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В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.