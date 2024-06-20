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Новая версия знакомого «японца»: что с проходимостью?

«За рулем» проверил бездорожьем пятидверный рамник Suzuki Jimny

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Suzuki Jimny всегда был ярким, но жутко непрактичным. Нормально расположиться в его крохотном трехдверном кузове могли только двое. А дальше приходилось выбирать – ехать вдвоем с багажом или вчетвером налегке.

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И вот впервые в истории Jimny появилась пятидверная версия. Что ей дала прибавка в 34 см?

Хвост из Индии

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Пятидверки собирают в Индии, а в Россию везут машины, предназначенные для ближневосточного рынка. Оттого в комплектации нет обогрева передних сидений, а в медиасистеме – русского языка. Впрочем, она предельно проста, как и сам автомобиль.

Спартанский интерьер не лишен харизмы и многими элементами отсылает к восьмидесятым годам. Из общей канвы выпадают лишь кнопки задних стеклоподъемников, расположившиеся на центральном тоннеле.

Suzuki Jimny 5d. Цена в России от 4 000 000 ₽.
Suzuki Jimny 5d. Цена в России от 4 000 000 ₽.
Приборная панель с большими окулярами циферблатов отсылает к старому внедорожнику Suzuki Samurai.
Русификацией придется заниматься после покупки машины.
Интерьер получился не просто долгоиграющим – он вне времени. Руль регулируется только по углу наклона, а посадка по-внедорожному высокая.
Интерьер получился не просто долгоиграющим – он вне времени. Руль регулируется только по углу наклона, а посадка по-внедорожному высокая.
Подключением переднего моста и переходом на пониженный ряд ведает классический рычаг. Никаких шайб.

Второй ряд сложно назвать просторным и удобным. И там по-прежнему могут сесть только двое – третьему нет ни места, ни ремня безопасности. Но на фоне трехдверного Джимника тут раздолье: вместо двух жестковатых «раскладных табуреток» какой-никакой диванчик, не так зажатый колесными арками.

И появился багажник! Он всё еще не велик и сравним в объеме с нашей Нивой Travel. Но если в короткой машине нужно думать, как уместить даже небольшой рюкзак, то в пятидверку и чемоданы поместятся!

С увеличением колесной базы второй ряд ­превратился из ужасного в относительно удобный, но остался двухместным.
Багажник увеличился вдвое по сравнению с трехдверкой. И теперь сравним с багажником Нивы Travel.

Стабильно хорош

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Не станут ли дополнительные 34 см колесной базы помехой на бездорожье, ведь угол рампы теперь совсем другой? Клиренс в 210 мм при этом не изменился – его определяют нижние точки мостов.

Опасения подтвердились частично. Если знаешь, как едет трехдверный коротыш, то на перегибах чувствуешь себя не столь вольготно. Однако «в абсолюте» это отличный проходимец, и даже с длинной базой надо постараться, чтобы посадить Jimny на брюхо. Тем более сумасшедшие углы въезда и съезда всё еще при нем. Благодаря набору вооружения в виде жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи Jimny вне дорог «уделает» множество нашпигованных электроникой кроссоверов.

Стандартный аккумулятор – емкостью всего 45 А·ч. Поставить батарею помощнее не позволяет узкая площадка.
Стандартный аккумулятор – емкостью всего 45 А·ч. Поставить батарею помощнее не позволяет узкая площадка.

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

Прибавка в длине почти не сказалась на весе: Jimny потяжелел меньше чем на центнер, и даже со 100‑сильным безнаддувным моторчиком он вполне бодр. А на курсовой устойчивости лишние сантиметры отразились самым лучшим образом: пятидверка реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге поворота. Хотя кроссоверной точности и живости от машины на зависимых мостах, конечно, ждать не приходится.

Несмотря на меньший угол рампы, Jimny остался бескомпромиссным внедорожником.

Верните цены

Сохранив свое очарование, Jimny стал заметно практичнее. А чуть худшую геометрическую проходимость заметят единицы.

А вот не заметить цену нельзя! Живые машины в шоу-румах стоят минимум 4 млн рублей – это территория, например, рамного Танка 300. С таким прайсом можно рассчитывать лишь на больших фанатов модели.

На асфальте и грунтовке пятидверный Jimny обрел стабильность. Подруливать надо меньше.
На асфальте и грунтовке пятидверный Jimny обрел стабильность. Подруливать надо меньше.
Больше практичности почти без потерь в проходимости Ценник за гранью разумного

Suzuki Jimny 5d

  • Длина / ширина / высота / база 3985 / 1645 / 1705 / 2590 мм
  • Снаряженная / полная масса 1205 / 1545 кг
  • Объем багажника 208 л
  • Максимальная скорость 145 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч н.д.
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1460 см³; 77 кВт / 105 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4000 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95/40 л
  • Трансмиссия полный привод; А4

ВОЛЖСКИЕ КРОКОДИЛЫ

Идеологически самой близкой к пятидверному Джимнику будет наша удлиненная Нива. Первым вариантом был ВАЗ‑2129, который в апреле 1994 года начали выпускать силами ОПП АВТОВАЗа. Автомобиль остался трехдверным, расположение второго ряда относительно первого не изменилось, а все дополнительные 500 мм пошли на багажник. Популярностью модель 2129 не пользовалась.

ВАЗ‑2129
ВАЗ‑2131

Следующий вариант длинной Нивы ВАЗ‑2131 был удачнее. Кузов стал пятидверным, увеличилось пространство на втором ряду и в багажнике. Появилась возможность поставить увеличенный топливный бак. Производство в ОПП стартовало в 1995 году, а в 2015‑м автомобиль переехал на конвейер, где производился до января 2022 года. Первое время на длинную Ниву ставили карбюраторный двигатель 1.8, но позже его сменил впрысковый 1.7 мощностью 80 л. с. В планах завода – ­возродить ВАЗ‑2131.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 2
20.06.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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