Новая версия знакомого «японца»: что с проходимостью?

«За рулем» проверил бездорожьем пятидверный рамник Suzuki Jimny

Suzuki Jimny всегда был ярким, но жутко непрактичным. Нормально расположиться в его крохотном трехдверном кузове могли только двое. А дальше приходилось выбирать – ехать вдвоем с багажом или вчетвером налегке.

И вот впервые в истории Jimny появилась пятидверная версия. Что ей дала прибавка в 34 см?

Хвост из Индии

Пятидверки собирают в Индии, а в Россию везут машины, предназначенные для ближневосточного рынка. Оттого в комплектации нет обогрева передних сидений, а в медиасистеме – русского языка. Впрочем, она предельно проста, как и сам автомобиль.

Спартанский интерьер не лишен харизмы и многими элементами отсылает к восьмидесятым годам. Из общей канвы выпадают лишь кнопки задних стеклоподъемников, расположившиеся на центральном тоннеле.

Suzuki Jimny 5d. Цена в России от 4 000 000 ₽.

Приборная панель с большими окулярами циферблатов отсылает к старому внедорожнику Suzuki Samurai. Русификацией придется заниматься после покупки машины.

Интерьер получился не просто долгоиграющим – он вне времени. Руль регулируется только по углу наклона, а посадка по-внедорожному высокая.

Подключением переднего моста и переходом на пониженный ряд ведает классический рычаг. Никаких шайб.

Второй ряд сложно назвать просторным и удобным. И там по-прежнему могут сесть только двое – третьему нет ни места, ни ремня безопасности. Но на фоне трехдверного Джимника тут раздолье: вместо двух жестковатых «раскладных табуреток» какой-никакой диванчик, не так зажатый колесными арками.

И появился багажник! Он всё еще не велик и сравним в объеме с нашей Нивой Travel. Но если в короткой машине нужно думать, как уместить даже небольшой рюкзак, то в пятидверку и чемоданы поместятся!

С увеличением колесной базы второй ряд ­превратился из ужасного в относительно удобный, но остался двухместным. Багажник увеличился вдвое по сравнению с трехдверкой. И теперь сравним с багажником Нивы Travel.

Стабильно хорош

Не станут ли дополнительные 34 см колесной базы помехой на бездорожье, ведь угол рампы теперь совсем другой? Клиренс в 210 мм при этом не изменился – его определяют нижние точки мостов.

Опасения подтвердились частично. Если знаешь, как едет трехдверный коротыш, то на перегибах чувствуешь себя не столь вольготно. Однако «в абсолюте» это отличный проходимец, и даже с длинной базой надо постараться, чтобы посадить Jimny на брюхо. Тем более сумасшедшие углы въезда и съезда всё еще при нем. Благодаря набору вооружения в виде жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи Jimny вне дорог «уделает» множество нашпигованных электроникой кроссоверов.

Стандартный аккумулятор – емкостью всего 45 А·ч. Поставить батарею помощнее не позволяет узкая площадка.

Прибавка в длине почти не сказалась на весе: Jimny потяжелел меньше чем на центнер, и даже со 100‑сильным безнаддувным моторчиком он вполне бодр. А на курсовой устойчивости лишние сантиметры отразились самым лучшим образом: пятидверка реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге поворота. Хотя кроссоверной точности и живости от машины на зависимых мостах, конечно, ждать не приходится.

Несмотря на меньший угол рампы, Jimny остался бескомпромиссным внедорожником.

Верните цены

Сохранив свое очарование, Jimny стал заметно практичнее. А чуть худшую геометрическую проходимость заметят единицы.

А вот не заметить цену нельзя! Живые машины в шоу-румах стоят минимум 4 млн рублей – это территория, например, рамного Танка 300. С таким прайсом можно рассчитывать лишь на больших фанатов модели.

На асфальте и грунтовке пятидверный Jimny обрел стабильность. Подруливать надо меньше.

Больше практичности почти без потерь в проходимости Ценник за гранью разумного

Suzuki Jimny 5d

Длина / ширина / высота / база 3985 / 1645 / 1705 / 2590 мм

3985 / 1645 / 1705 / 2590 мм Снаряженная / полная масса 1205 / 1545 кг

1205 / 1545 кг Объем багажника 208 л

208 л Максимальная скорость 145 км/ч

145 км/ч Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1460 см³; 77 кВт / 105 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1460 см³; 77 кВт / 105 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95/40 л

АИ-95/40 л Трансмиссия полный привод; А4

ВОЛЖСКИЕ КРОКОДИЛЫ Идеологически самой близкой к пятидверному Джимнику будет наша удлиненная Нива. Первым вариантом был ВАЗ‑2129, который в апреле 1994 года начали выпускать силами ОПП АВТОВАЗа. Автомобиль остался трехдверным, расположение второго ряда относительно первого не изменилось, а все дополнительные 500 мм пошли на багажник. Популярностью модель 2129 не пользовалась. ВАЗ‑2129 ВАЗ‑2131 Следующий вариант длинной Нивы ВАЗ‑2131 был удачнее. Кузов стал пятидверным, увеличилось пространство на втором ряду и в багажнике. Появилась возможность поставить увеличенный топливный бак. Производство в ОПП стартовало в 1995 году, а в 2015‑м автомобиль переехал на конвейер, где производился до января 2022 года. Первое время на длинную Ниву ставили карбюраторный двигатель 1.8, но позже его сменил впрысковый 1.7 мощностью 80 л. с. В планах завода – ­возродить ВАЗ‑2131.