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Могу ли я получить запись с видеорегистратора сотрудника ДПС? Отвечает глава ГАИ

Глава ГАИ объяснил, когда водитель вправе ознакомиться с видеозаписями инспектора

Вопрос от читателя «За рулем»:

Иногда вижу у сотрудников ДПС видеорегистраторы на форме и в машине. В случае спорной ситуации могу ли я просмотреть видеозапись?

А.А.Молодцов, Краснодарский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, установлено, что при осуществлении выполняемых в ходе надзора действий сотрудник при наличии технической возможности обязан принимать меры по их фиксации системами видеонаблюдения (в том числе носимыми видеорегистраторами, а также видеорегистраторами, установленными в патрульном автомобиле, на стационарном посту).

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Процессуальные действия без участия понятых проводятся с обязательным применением видеозаписи, осуществляемой цифровой аппаратурой (в том числе носимыми видеорегистраторами, видеокамерами, фотоаппаратами с функцией видеозаписи). В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ ознакомиться с видеозаписью вправе лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в случае ее приобщения к материалам соответствующего дела.

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За Рулем«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 6
19.06.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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