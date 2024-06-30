Советский автомонстр: колеса шире метра и расход 250 литров на сотню

«За рулем» рассказал историю автопоезда-самосвала НАМИ‑0143‑СХЗ

Специально для работы в соляном карьере в начале 70‑х годов был создан автопоезд-самосвал НАМИ‑0143‑СХЗ. Обычные грузовики, а порой и тракторы, быстро разрушали уплотненный слой ила, смешанный с осажденным гипсом – приходилось всякий раз прокладывать ветки узкоколейной железной дороги при заходе солекомбайна на новый участок работы. Поэтому в автопоезде применили пневмокатки шириной более метра, давление в которых составляло от 0,4 до 0,8 кг/cм² у тягача и 0,5 кг/cм² у прицепа.

НАМИ‑0143‑СХЗ

Тягач изготовили на базе автомобиля Урал‑375Д, полуприцеп – из самосвального тракторного прицепа 1ПТС‑9. Двигатель – ЗИЛ‑375 объемом 7 л и мощностью 180 л. с., топливо – бензин АИ‑93. Полная масса автопоезда составляла более 21 т. Расход бензина при движении груженого автопоезда в карьере доходил до 250 л/100 км. Однако в целом конструкция была признана удачной: опытный образец эксплуатировался в течение 15 лет. Но в серию прожорливый гигант так и не пошел.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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