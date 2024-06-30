#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
НАМИ‑0143‑СХЗ
30 июня
Советский автомонстр: колеса шире метра и расход 250 литров на сотню
«За рулем» рассказал историю...
Как не нарваться на «распил» при покупке подержанной машины
30 июня
Как не нарваться на «распил» при покупке подержанной машины
Автоэксперт Титов рассказал, как узнать...
Ограбил храм и на эти деньги купил авто (видео)
30 июня
Ограбил храм и на эти деньги купил авто (видео)
В Астрахани задержали мужчину, укравшего...

Советский автомонстр: колеса шире метра и расход 250 литров на сотню

«За рулем» рассказал историю автопоезда-самосвала НАМИ‑0143‑СХЗ

9 знаменитых грузовиков СССР: почему их массово вывозили за рубеж

Специально для работы в соляном карьере в начале 70х годов был создан автопоезд-самосвал НАМИ0143СХЗ.Обычные грузовики, а порой и тракторы, быстро разрушали уплотненный слой ила, смешанный с осажденным гипсом – приходилось всякий раз прокладывать ветки узкоколейной железной дороги при заходе солекомбайна на новый участок работы. Поэтому в автопоезде применили пневмокатки шириной более метра, давление в которых составляло от 0,4 до 0,8 кг/cм² у тягача и 0,5 кг/cм² у прицепа.

НАМИ‑0143‑СХЗ
НАМИ‑0143‑СХЗ
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Самый нереальный гибрид из всех, что вы видели — КрАЗ на электричестве!

Тягач изготовили на базе автомобиля Урал375Д, полуприцеп – из самосвального тракторного прицепа 1ПТС9. Двигатель – ЗИЛ375 объемом 7 л и мощностью 180 л.с., топливо – бензин АИ93. Полная масса автопоезда составляла более 21 т. Расход бензина при движении груженого автопоезда в карьере доходил до 250 л/100 км. Однако в целом конструкция была признана удачной: опытный образец эксплуатировался в течение 15 лет. Но в серию прожорливый гигант так и не пошел.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Для кого и для чего делали грузовые Волги в СССР, рассказываем тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКолодочкин Михаил
Фото:НАМИ
Количество просмотров 8
30.06.2024
Фото:НАМИ
Поделиться:
Оцените материал:
0