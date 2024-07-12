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Подарок Брежневу: сравнили Чайку 1977 года с «членовозами» из Штатов

«За рулем» рассмотрел Чайку ГАЗ-14 на фоне ее аналогов – заокеанских лимузинов

Чайка ГАЗ-14 и ее американские «уши»

Первую условно товарную Чайку ГАЗ‑14 – подарок генсеку Леониду Брежневу – сделали в 1976 году. Сборку серийных машин начали в 1977‑м. Автомобиль очень сильно отличался от предшественника ГАЗ‑13, но по-прежнему был сделан в традициях консервативной американской школы. Поэтому особенно интересно сравнить советскую Чайку с заокеанскими одноклассниками – это Cadillac Fleetwood Limousine и Lincoln Continental.

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ГАЗ‑14 Чайка

ГАЗ‑14 Чайка – семиместный седан длиной 6114 мм с колесной базой 3450 мм. Автомобиль снаряженной массой 2505 кг получился на полтонны тяжелее ГАЗ‑13 и стал самым тяжелым в сравнении с аналогами.
ГАЗ‑14 Чайка – семиместный седан длиной 6114 мм с колесной базой 3450 мм. Автомобиль снаряженной массой 2505 кг получился на полтонны тяжелее ГАЗ‑13 и стал самым тяжелым в сравнении с аналогами.
Двигатель ГАЗ‑14 – V8 рабочим объемом 5,5 л (100×88 мм) – представлял собой модернизированный мотор Чайки ГАЗ‑13. Агрегат со степенью сжатия 8,5 и оснащенный двумя карбюраторами развивал 220 л. с. при 4200 об/мин.
Двигатель ГАЗ‑14 – V8 рабочим объемом 5,5 л (100×88 мм) – представлял собой модернизированный мотор Чайки ГАЗ‑13. Агрегат со степенью сжатия 8,5 и оснащенный двумя карбюраторами развивал 220 л. с. при 4200 об/мин.
Чайку ГАЗ‑14 с задними ведущими колесами построили на мощной Х‑образной раме. Практически такая же была и у ГАЗ‑13, а также на Кадиллаках середины 1950‑х годов.
Чайку ГАЗ‑14 с задними ведущими колесами построили на мощной Х‑образной раме. Практически такая же была и у ГАЗ‑13, а также на Кадиллаках середины 1950‑х годов.
Передняя подвеска ГАЗ‑14, как и у американских аналогов, была пружинная и впервые в истории завода не со шкворнями, а на шаровых опорах.
На ГАЗ‑14, как и у предыдущей Чайки, задняя подвеска – зависимая, на продольных рессорах.
Тормоза ГАЗ‑14: передние – дисковые, вентилируемые, задние – барабанные. Такую схему применили и на Кадиллаке.
Тормоза ГАЗ‑14: передние – дисковые, вентилируемые, задние – барабанные. Такую схему применили и на Кадиллаке.

Cadillac Fleetwood Limousine

Cadillac Fleetwood Limousine версии 1977 года, как и предшественники, был максимально унифицирован с более демократичными моделями этой марки. Автомобиль длиннее Чайки: 6203 мм, колесная база – 3670 мм. Но «американец» почти на полтонны легче: снаряженная масса – 2149 кг.
Cadillac Fleetwood Limousine версии 1977 года, как и предшественники, был максимально унифицирован с более демократичными моделями этой марки. Автомобиль длиннее Чайки: 6203 мм, колесная база – 3670 мм. Но «американец» почти на полтонны легче: снаряженная масса – 2149 кг.
На Cadillac Fleetwood ставили V‑образный 8‑цилиндровый двигатель объемом 7 л (103,68×103,1 мм) со степенью сжатия 8,2. Мотор был менее мощным, чем на ГАЗ‑14, – развивал 180 л. с. при 4000 об/мин.
На Cadillac Fleetwood ставили V‑образный 8‑цилиндровый двигатель объемом 7 л (103,68×103,1 мм) со степенью сжатия 8,2. Мотор был менее мощным, чем на ГАЗ‑14, – развивал 180 л. с. при 4000 об/мин.
Как и все Кадиллаки тех лет, кроме переднеприводной модели Eldorado, Fleetwood имел классическую компоновку и раму лестничного типа с поперечными усилителями.
Как и все Кадиллаки тех лет, кроме переднеприводной модели Eldorado, Fleetwood имел классическую компоновку и раму лестничного типа с поперечными усилителями.
На седане Cadillac Fleetwood тоже была независимая пружинная подвеска с поперечными рычагами и шаровыми опорами. Задняя подвеска Кадиллака аналогична применяемой на Линкольне: цельный мост с продольными рычагами и пружины.
На седане Cadillac Fleetwood тоже была независимая пружинная подвеска с поперечными рычагами и шаровыми опорами. Задняя подвеска Кадиллака аналогична применяемой на Линкольне: цельный мост с продольными рычагами и пружины.

Lincoln Continental

Lincoln Continental компактней аналогов: длина всего 5916 мм, база – 3230 мм. Седан снаряженной массой 2440 кг тяжелее Кадиллака, но примерно на 100 кг легче ГАЗ‑14.
Lincoln Continental компактней аналогов: длина всего 5916 мм, база – 3230 мм. Седан снаряженной массой 2440 кг тяжелее Кадиллака, но примерно на 100 кг легче ГАЗ‑14.
Мотор V8 рабочим объемом 7,5 л (110,74×97,79 мм) на седане Lincoln Continental тоже был менее мощным, чем советский. При степени сжатия 8,0 он выдавал 205 л. с. при 3800 об/мин.
Мотор V8 рабочим объемом 7,5 л (110,74×97,79 мм) на седане Lincoln Continental тоже был менее мощным, чем советский. При степени сжатия 8,0 он выдавал 205 л. с. при 3800 об/мин.
Lincoln Continental тоже, разумеется, имел задние ведущие колеса и мощную раму. Передняя подвеска – пружинная, на поперечных рычагах и шаровых опорах, а сзади стоял цельный мост с пружинами и стабилизатором.
C 1975 года на Lincoln Continental ставили дисковые тормоза на все колеса. В этом седан концерна Ford был самым передовым.
Трехступенчатые автоматические коробки передач на всех автомобилях – аналогичные и для второй половины 1970‑х уже достаточно древней конструкции.
Трехступенчатые автоматические коробки передач на всех автомобилях – аналогичные и для второй половины 1970‑х уже достаточно древней конструкции.

Полетное задание

Самый престижный советский автомобиль 1970-х: почему его не оценили на Западе

Задачу сделать оригинальный, самобытный, но в заокеанских инженерных традициях автомобиль конструкторы и дизайнеры ГАЗ выполнили успешно. Советский седан по сравнению с заокеанскими ровесниками был вполне современным, хотя, как и они – достаточно консервативным.

Правда, аналогичные американские автомобили массово выпускали во множестве модификаций, а Чайка была малосерийной эксклюзивной машиной. Но это – иная тема.

  • О судьбе Чайки второго поколения рассказал журналу «За рулем» ведущий конструктор проекта ГАЗ-14 Владимир Носаков еще в 1997 году.
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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
12.07.2024
Фото:из архива «За рулем»
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