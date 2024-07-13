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Изобрели еще одну подушку безопасности: а что с ней не так?

«За рулем» рассказал о перспективах нового типа подушки безопасности

Отечественный автопром локализовал еще одну комплектующую для автомобилей

С момента появления в 80‑х годах водительской подушкибезопасности ее встраивают в центральную часть руля. Концерн ZF переосмыслил привычный подход. В новом варианте подушка смонтирована выше оси крепления руля и позади обода. При срабатывании она выстреливает между ступицей и верхней половиной обода в сложенном состоянии и только затем надувается.

Концепт подушки безопасности в руле от ZF
Концепт подушки безопасности в руле от ZF
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У идеи есть обоснование – и не одно. Например, ступицу можно сделать «бесшовной», единой панелью со спицами. Так, говорят, красивее: лучше гармонирует с передними панелями современных машин.

Кроме того, немецкие инженеры решили освободить ступицу для чего-то более нужного. По их мнению, это могут быть дополнительные сенсоры для управления функциями машины или ЖК-дисплей для отображения каких-либо данных.

В ZF заново изобрели рулевое колесо

Очень сомнительно! И без того на руле нынешних автомобилей под 20 клавиш и переключателей. Но они хотя бы прямо под пальцами – на спицах. Пользоваться чем-то на ступице явно менее удобно.

Дополнительный экран тоже идея так себе. Обычная комбинация приборов стоит выше и считывается быстрее, не говоря уже о проекции на стекло, которая прямо перед глазами водителя.

Вариант, что разработка задумана для будущих машин с автопилотом, тоже не очень подходит. Пускай у них будут убирающиеся рули или не будет их вовсе, но встраивать подушку можно по аналогии с пассажирской – просто в переднюю панель. Другими словами, польза от идеи ZF пока выглядит сомнительной.

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Милешкин Кирилл
Фото:ZF
Количество просмотров 1
13.07.2024
Фото:ZF
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