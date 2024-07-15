#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Расход топлива с кондиционером в жару
15 июля
Сколько бензина «съедает» кондиционер на стоянке
«За рулем» подсчитал, сколько топлива сжигается...
BYD Leopard 5
15 июля
Внедорожник BYD установил мировой рекорд
Внедорожник Bao 5 установил рекорд Гиннесса,...
Иномарка с автоматом за 600 тысяч рублей
15 июля
Иномарка с АКП за полцены Нивы – нашли несколько вариантов
«За рулем» назвал 4 модели за 600 тысяч рублей...

Простая запчасть оказалась неожиданно дорогой? Найдется дешевый аналог!

Читатель «За рулем» напомнил о взаимозаменяемости деталей на некоторых авто

На Renault Megane второго поколения некоторые запчасти и аксессуары стоят неожиданно дорого, но выход иногда находится. Так, взамен изношенных или потерянных брызговиков можно установить их от Лады Гранты или Калины. Получилось дешево, эстетично и надежно.

И. Павликов, г. Архангельск

Замена брызговиков на Renault Megane на модели от автомобилей Lada
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

После замены масла Дастер требует повторить процедуру – что делать?

Приз автору совета набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О копеечном способе улучшения крепления аккумулятора узнаете тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:А. Карепанов
Количество просмотров 1
15.07.2024
Фото:А. Карепанов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Megane ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Megane  2004
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Прекрасная подвеска, сочетающая высокую управляемость с комфортом и безопасностью. Отличный двигатель с фазорегулятором, очень тяговитый на низах и звереющий на верхах. Прекрасный стиль в дизайне и удобный салон с множеством кармашков.

Недостатки:

Электронная педаль газа, работающая с задержкой в полсекунды, требует привыкания. Электроусилитель руля очень комфортен при летней езде, особенно на горных серпантинах - но пугает на скользкой зимней дороге своей пустотой.

Комментарий:

Сошел с конвейера в октябре 2004 в Бурсе. Куплен в декабре 2004 в Инком-Авто, продолжает эксплуатироваться сегодня, пробег 152 тыс км, обслуживался только у официала, бензин только 95-й. Последний межсервисный интервал был 20 тысяч км, от пробега 127тыс.км до 147 тыс.км. Масло не ест вовсе, хотя гоняю автомобиль в хвост и в гриву, кручу мотор до отсечки 6500 рпм. За длительный срок подтвердилось национальное качество французской продукции - чем дольше выдержка, тем выше вкусовые качества. На первых годах были терки - заменили фазорегулятор (первой версии на третью) на пробеге 60 тысяч км, умер левый передний электростеклоподъемник, на 75 тыс км опорные подшипники. Ну там после рычаги подвески, рулевые тяги, по износу - это как у всех одноклассников. На 11 году жизни поменяли сайлентблоки задней балки, месяца три назад умерло сцепление на пробеге 141 тыс км. По кузову. Обалденный пластик у бамперов, многократно атаковав мерзлые сугробы, выворачивал его наизнанку. Форма восстанавливается простым нажатием пальцами с изнанки, причем следов деформации не остается. Кузов полностью оцинкован. Езжу с 2010 года с мятой раной от левой задней двери до колесной арки - напоролся на железную трубу ограждения под снегом во дворах. Краска в этом месте облупленная, серый оцинкованный металл 7-й год не ржавеет.

+1