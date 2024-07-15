Простая запчасть оказалась неожиданно дорогой? Найдется дешевый аналог!

Читатель «За рулем» напомнил о взаимозаменяемости деталей на некоторых авто

На Renault Megane второго поколения некоторые запчасти и аксессуары стоят неожиданно дорого, но выход иногда находится. Так, взамен изношенных или потерянных брызговиков можно установить их от Лады Гранты или Калины. Получилось дешево, эстетично и надежно.

И. Павликов, г. Архангельск

Замена брызговиков на Renault Megane на модели от автомобилей Lada

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