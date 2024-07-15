Иномарка с АКП за полцены Нивы – нашли несколько вариантов

«За рулем» назвал 4 модели за 600 тысяч рублей с надежными автоматами

Можно ли найти что-то стоящее с пробегом за 600 тысяч рублей? А если захочется машину с автоматом? И будет ли он надежным?

В нашей подборке – четыре модели с хорошими автоматами, которые даже спустя годы будут оставаться надежными. Расскажем, что можно выбрать за упомянутые 600 тысяч рублей и на какие еще модели устанавливаются эти надежные коробки.

Nissan Note

За 600 тысяч рублей можно купить Nissan Note первого поколения 2007-2008 годов выпуска. На рынке есть машины с бензиновыми двигателями 1.4 (88 л.с.) и 1.6 (110 л.с.). Автомат встречался только на машинах с более мощным мотором.

При осмотре обязательно проверьте работоспособность стеклоочистителей. Закисший механизм – обычное дело.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A очень надежен и ставился на многие модели Nissan (Almera Classic, Teana первого поколения, Micra и не только). Этот агрегат появился еще в 1989 году. Встречается он и на Ладах Грантах, Калинах и российских Datsun.

У сидений с комбинированной обивкой после 100 тысяч км пробега трескается место стыка кожзама и ткани.

Все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов. В запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке. Отсюда очень простой вывод – нужно обязательно и регулярно менять в автомате рабочую жидкость. И лучше это делать чаще рекомендуемых регламентом 70 тысяч км.

Ford Focus II

Ford Focus второго поколения в кузове хэтчбек

Ford Focus второго поколения будет чуть свежее – 2009-2010 годов выпуска. Кроме того, можно выбирать из разных типов кузова – хэтчбек, седан или универсал. Если хочется автомат, то вне зависимости от двигателя это будет четырехступенчатый автомат 4F27E.

Разработанная совместно с Маздой коробка оказалась очень живучей. И слабых мест у нее почти нет. После 100 тысяч могут появляться легкие толчки при переключениях, но даже в этом случае ресурс автомата вполне сравним с ресурсом двигателя – порядка 350 тысяч км.

Проверьте, работает ли регулировка сиденья по высоте – со временем она может отказать.

Масло нужно обновлять каждые 70 тысяч км, для чего потребуется семь литров жидкости ATF Mercon V или LV. Коробка оказалась популярной и, помимо Фокуса, встречается на C-Max и Фиесте. А также на Маздах 3 и 6.

Chevrolet Lacetti

Примерно такого же возраста будет Chevrolet Lacetti. Как и у Форда, у Lacetti есть три типа кузова. Автоматических же коробок две. С мотором 1.6 ставился автомат Aisin AW 81-40LE, который встречается на огромном количестве моделей Chevrolet и Тойоты (Yaris, Corolla 9, Probox и не только).

Lacetti хорошо сопротивляется коррозии только до появления сколов.

С двигателем 1.8 агрегатировался автомат 4HP16, который встречался и на других моделях – Nubira, Racuma, Rezzo и их близнецах под брендом Daewoo и Suzuki. Оба четырехступенчатых автомата одинаково надежны, но, к сожалению, одинаково медленно переключают передачи.

Под ногами переднего пассажира может появиться вода из-за забитой трубки дренажа кондиционера.

Работу Айсина нужно проверить на предмет толчков при переключениях. Обычно виноват датчик положения селектора. ZF отличается не самым большим ресурсом фрикциона, отвечающего за блокировку гидротрансформатора.

Hyundai Getz

За 600 тысяч можно найти неплохой Hyundai Getz 2009-2010 годов выпуска. Если хочется версию с АКПП, то с большой долей вероятности это будет Getz с двигателем 1.4 (97 л.с.) и четырехступенчатым автоматом.

При осмотре проверьте, как открываются и удерживаются в открытом положении двери. С возрастом изнашиваются ограничители.

Коробка A4AF3 в те годы была довольно популярной и встречается на многих моделях – на Hyundai Accent и Elantra третьего поколения, на Matrix, а также на Kia Cerato первого поколения и на втором Rio.

Слабых мест у коробки почти нет. Разве что не отличается надежностью датчик скорости вращения вала коробки и проводка кнопки Over drive. Из-за этого может не включаться четвертая передача.

Проверьте работоспособность приборной панели – с годами она начинает глючить и может потребоваться пропайка.

Так же коробка чувствительна к качеству масла. Жидкость Hyundai ATF SP III стоит менять чаще рекомендованных производителем 80 тысяч км. Так же этот автомат не любит частых пробуксовок из-за «нежных» подшипников.

Вывод

За 600 тысяч рублей вполне можно найти надежный автомобиль с автоматом. У каждой представленной модели автоматическая коробка действительно надежная и легко преодолевает 300 тысяч км. Конечно, при условии своевременного обслуживания.

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