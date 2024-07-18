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Первый переднеприводный — как рождался (в муках!) ЗАЗ-1102

Эксперт «За рулем» выяснил, почему Таврия ЗАЗ‑1102 создавалась два десятка лет

Официально серийное производство ЗАЗ‑1102 начали 18 ноября 1987 года. В следующем году новинка попала в руки журналистам популярного тогда еженедельника «Неделя». В обширном материале акулы пера отметили: автомобиль стартовал «без административных реляций и сладостного пения информационных фанфар», а сам дебют «немного растянулся во времени».

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«Немного» – это десять лет с того момента, когда решение о запуске автомобиля, наконец, приняли, и два десятилетия с начала работы над революционной для Запорожского завода моделью! За эти годы в стране были четыре генеральных секретаря, произошло немало изменений, появились новые автозаводы. А за рубежом сменились два, а то и три поколения конкурентов будущего ЗАЗ‑1102. Который все-таки появился – вопреки многим обстоятельствам.

ЗАЗ 1102 Таврия стартовала в 1987 году. Автомобиль длиной 3708 мм и с колесной базой 2320 мм оснастили двигателем ­объемом 1,1 л и мощностью 53 л. с.
ЗАЗ 1102 Таврия стартовала в 1987 году. Автомобиль длиной 3708 мм и с колесной базой 2320 мм оснастили двигателем ­объемом 1,1 л и мощностью 53 л. с.

Тяга фантазии (1967–1971 годы)

Британский Mini 1961 года был далеко не первым переднеприводным автомобилем и далеко не единственным подобным в первой половине 60‑х годов. Но именно этот компакт с поперечным двигателем произвел на советских специалистов огромное впечатление и побудил начать эксперименты с переднеприводными машинами. Интересно, что для первых опытных образцов с передними ведущими колесами в НАМИ использовали кузова едва появившегося тогда заднемоторного ЗАЗ‑966.

Совсем скоро подобные эксперименты начали в Тольятти, Ижевске и Запорожье. На берегах Днепра движителем проекта стал молодой и энергичный главный конструктор Владимир Стешенко, занявший эту должность в возрасте «чуть за тридцать» – редчайший для Советского Союза случай.

Как рождался советский передний привод

Первую опытную машину сделали в 1967 году. Автомобиль с кузовом ЗАЗ‑966 прозвали на заводе «тянитолкай», поскольку он был двухмоторным! Сзади стоял несерийный еще 40‑сильный мелитопольский V‑образный двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 1,2 л, а спереди – экспериментальный жидкостный мотор V4, сделанный из этого воздушника. Такой агрегат мощностью около 50 л. с., который на «тянитолкае» приводил передние колеса, разработали в НАМИ. Включая попеременно задний или передний моторы, запорожские фантазеры оценивали особенности переднего привода.

Не только приказа о начале проектных работ, но и технического задания на принципиально новый автомобиль тогда не существовало. Заводу было совсем не до этого: только что на конвейер встал ЗАЗ‑966В, предстояло внедрить новый 40‑сильный мотор на серийные машины. Эксперименты по переднему приводу вели на чистом энтузиазме Стешенко и тех, кого он сумел заразить своими фантазиями – в том числе основного заводского испытателя Ивана Кошкина. Поначалу он, кстати, отнесся к молодому главному конструктору очень скептически, но позднее стал одним из горячих сторонников революционной для завода конструкции.

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В те времена обстановка на советских заводах причудливо сочетала довольно жесткое администрирование с некой парадоксальной свободой творчества. Молодые фантазеры, не забывая о более земных задачах, могли творить не только на бумаге, но и в пластилине и даже в металле.

В 1968 году сделали второй экспериментальный переднеприводный автомобиль – уже с одним двигателем спереди, причем воздушник охлаждения. Стешенко, правда, считал воздущник устаревшим, но понимал, что такая конструкция ближе к жизненным реалиям.

Переднеприводный ЗАЗ, 1969 год.
Переднеприводный ЗАЗ, 1969 год.

Но на прототип 1969 года вновь поставили 50‑сильный мотор жидкостного охлаждения. Эта машина получила оригинальный кузов, по форме напоминающий хэтчбек, но с люком-крышкой багажника под задним стеклом. Тогда такие кузова называли фастбек. В приводах колес использовали карданные шарниры. Так, кстати, делали тогда и на многих серийных иномарках. Следующий прототип построили в 1970 году.

ЗАЗ‑966: история любимой машины наших дедов

Но Стешенко прекрасно понимал, что без санкции министерства рассчитывать на серьезную работу, требующую значительных сил и средств, нельзя. Молодой, горячий, иногда и резкий, главный конструктор регулярно сам ездил в Москву. Но министр Александр Тарасов запорожские фантазии не одобрил.

Передний привод многие в Союзе по-прежнему считали почти чудачеством. Один из апологетов переднего привода инженер НАМИ Владимир Миронов рассказывал, что некий министерский начальник сказал ему, тогда еще молодому конструктору: «Хочешь работать в автопроме, забудь о переднем приводе».

А ведь конкурентов будущего революционного Запорожца делали и под марками Renault и SAAB. Концерн FIAT с 1964 года выпускал переднеприводный Autobianchi Primula. Такой автомобиль был и в НАМИ. В 1966‑м появился первый переднеприводный Subaru 1000. И даже в дружественной ГДР производили переднеприводные седаны Trabant и Wartburg, а в Румынии с 1969 года – Dacia 1300 по лицензии Renault.

Прототип ЗАЗ-ПП‑1102, 1970 год.
Прототип ЗАЗ-ПП‑1102, 1970 год.

Моторы BMW – почему в СССР их тоже избегали

Но в Союзе только что запустили гигантский Волжский автозавод, и Жигули теперь считали инженерным эталоном. В Тольятти, правда, тоже экспериментировали с передним приводом, но с прицелом лишь на дальнюю, туманную перспективу.

А на переднеприводном ЗАЗе, казалось, можно было вообще поставить крест. Но Стешенко с этим не согласился. Правда, в 1971 году новых прототипов не построили. Но запорожские упрямцы не сдались!

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Первый Запорожец с передним приводом построили в НАМИ еще в 1966 году. НАМИ‑0107 представлял собой переделанный кузов совсем новой еще модели ЗАЗ‑966 с двигателем Москвич‑408 рабочим объемом 1,36 л и оригинальной коробкой передач с единым с мотором масляным картером.

НАМИ‑0107

В 1967–1968 годах построили еще два переднеприводных автомобиля в доработанном кузове Запорожца. На одном из НАМИ‑0137 стоял двигатель жидкостного охлаждения, сделанный из стандартного воздушника V4. Мотор объемом 1 л развивал около 40 л. с., а другой оснастили стандартным V4 воздушного охлаждения, адаптированным под передний привод.

НАМИ‑0137

Продолжение непростой истории Таврии следует – заходите почаще!

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Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:из архива «За рулем»
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