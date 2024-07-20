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Армейские «динозавры» на передовой — Россия против НАТО

«За рулем» рассказал о проблемах военной техники ХХ века в современном конфликте

Говорят, старый конь борозды не портит. Применительно к военной технике это справедливо с одной лишь поправкой – «старый конь» должен быть использован по назначению. Эта теорема проверена и доказана на опыте применения разработок полувековой давности в зоне проведения СВО.

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Жил-был полицейский броневик

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Британский Saxon AT-105 производили с 1976 года до середины 1990-х. Изначально броневик разработан для полицейских нужд, но есть и армейские модификации.

Нередко АТ-105 называют бронетранспортером, но, по сути, он является типичным MRAP – грузовиком в броне с противопульной и противоминной защитой.

Автомобиль рассчитан на легкое вооружение: один или два пулемета калибром 7,62. Вмещает от 8 до 10 человек, в зависимости от дополнительного снаряжения на борту. Вход/выход производится через распашные двери в корме и одну боковую дверь.

Британский броневик Saxon AT-105. Двигатель находится слева по ходу, справа – кресло водителя, сразу за которым расположено место командира с башенкой в верхней части.
Британский броневик Saxon AT-105. Двигатель находится слева по ходу, справа – кресло водителя, сразу за которым расположено место командира с башенкой в верхней части.

В основе машины лежит широко распространенный армейский полноприводный грузовик Bedford MK. С ним АТ-105 унифицирован по многим позициям. На броневике установлен дизельный двигатель Bedford 500 мощностью 164 л.с. Коробка передач – четырехступенчатый автомат Allison.

Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает хорошую (конечно, на момент разработки) защиту от пуль и мин. Кроме того, Saxon обладает неплохой для двухосного автомобиля полной массой 11 600 кг, что наделяет его приемлемой проходимостью.

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Главный недостаток АТ-105 признают и сами англичане: хорош как транспортная машина пехотного отделения, но непригоден для интенсивных боевых действий. Еще ряд претензий включает в себя высокий расход топлива при относительно небольшом баке и склонность к опрокидыванию из-за высокого центра тяжести. Последний недостаток можно усугубить, если пытаться громоздить на крыше автомобиля массивные системы вооружения.

На сегодня старина Saxon, пожалуй, еще сойдет в качестве санитарной бронированной машины. И только. Но, скажем, затрофеенный в зоне боевых действий экземпляр вызывает ряд вопросов. Зачем на передовой чисто полицейский AT-105 спецификации IS с откидными щитами, за которыми прятались от бросаемых в них камней стражи порядка, усмирявшие бунт в Северной Ирландии?

Не армейское, а полицейское происхождение этого AT-105 выдают щиты, сложенные вдоль борта в задней части корпуса. В раскрытом положении за ними укрываются стражи порядка при разгоне демонстраций.
Не армейское, а полицейское происхождение этого AT-105 выдают щиты, сложенные вдоль борта в задней части корпуса. В раскрытом положении за ними укрываются стражи порядка при разгоне демонстраций.

Крепкий хребет австрийской военной машины

Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Pinzgauer 712М – австрийский военный вездеход вагонной компоновки. Зарубежная вариация на тему нашей «буханки» от УАЗа.

Pinzgauer первого поколения выпускали с 1972 по 1985 годы в двухосном и трехосном исполнении с цельнометаллическим кузовом, в модификациях фургон и платформа с тентом.

Автомобиль использовали для перевозки пехоты и грузов, транспортировки артиллерийских систем, в качестве санитарной машины, штаба на колесах и т.д.

Но не обилием версий прославился этот армейский автомобиль. Главный его козырь – фантастическая проходимость, обусловленная особенностями конструкции.

Австрийский Pinzgauer 712М. Внешность обманчива – этот армейский ветеран полноприводного фронта, пожалуй, даст фору нашему УАЗу. У автомобиля оригинальная конструкция с хребтовой рамой и двигателем воздушного охлаждения.
Австрийский Pinzgauer 712М. Внешность обманчива – этот армейский ветеран полноприводного фронта, пожалуй, даст фору нашему УАЗу. У автомобиля оригинальная конструкция с хребтовой рамой и двигателем воздушного охлаждения.

В основе 712М – мощная хребтовая рама (с подобной знакомы водители грузовиков Татра), в которую буквально интегрированы элементы трансмиссии: раздаточная коробка, редукторы, валы.

Двигатель – 2,5-литровый бензиновый мощностью 88 л.с. с воздушным охлаждением. Коробка передач – 5-ступенчатая механика ZF. Подвеска полностью независимая, а тормозные механизмы барабанные «по кругу». В вездеходном арсенале – понижающая передача, межосевая и межколесные блокировки.

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Длина двухосного автомобиля составляет 4175 мм, трехосного – 4955 мм. Дорожный просвет в стандартном исполнении – 335 мм плюс отменные показатели геометрической проходимости.

Благодаря оригинальной конструкции Pinzgauer обладает высокой плавностью хода на пересеченной местности, что востребовано при транспортировке раненых и ряда специфических грузов.

Pinzgauer достаточно надежен. Но, увы, особенность компоновки доставляет массу проблем при ремонте трансмиссии. Чтобы заменить вышедшую из строя деталь, иногда надо разобрать весь автомобиль. К недостаткам 712М также относят высокий центр масс и малые ходы подвески.

Легкая броня с тяжелым вооружением

Французская боевую машину AMX 10 RC производили с 1976 по 1994 годы.

Французский AMX 10 RC. Под внешностью колесного танка скрывается легкобронированная боевая машина для достаточно узкого круга задач.
Французский AMX 10 RC. Под внешностью колесного танка скрывается легкобронированная боевая машина для достаточно узкого круга задач.

Из-за танковой компоновки ее часто называют «колесным танком». Официальное назначение – разведывательная машина. Прямой перевод сокращения RC (roues canon) означает «пушка на колесах», чем она, собственно, и является.

Боевые вездеходы: Тигр против Хамви, Тритона и Мамбы

Подвижная и маневренная боевая машина AMX 10 RC с мощным дизельным двигателем и тяжелым вооружением спроектирована для специфичных задач Иностранного легиона в пустынных местностях. Ее стихия – дороги и твердый грунт.

Для конкретного театра военных действий в зоне СВО этот бронединозавр не подходит категорически. Алюминиевый корпус, даже с дополнительной броней, не обеспечивает противоснарядной защиты.

Хорошо видны стальные листы усиления бронирования, закрепленные на алюминиевом корпусе. В результате защита AMX 10 RC так и не стала противоснарядной, но выросла масса машины, из-за чего потеряна ее плавучесть.
Хорошо видны стальные листы усиления бронирования, закрепленные на алюминиевом корпусе. В результате защита AMX 10 RC так и не стала противоснарядной, но выросла масса машины, из-за чего потеряна ее плавучесть.

Сложную гидропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом трудно ремонтировать. Колеса 17-тонной махины вчистую проигрывают гусеницам на вязких грунтах. К тому же шины быстро изнашиваются, поскольку AMX поворачивает, как танк, – с помощью торможения колес одного борта.

Катер на колесах — новая российская разработка

Нарезное орудие калибром 105 мм и широкой номенклатурой боеприпасов считается мощным, но у него отсутствует автомат заряжания и система стабилизации (то есть, колесный танк не может прицельно стрелять на ходу).

Кроме того, НАТО давно перешло на более «убойный» калибр 120 мм, и фирменные снаряды AMX 10 RC с обозначением 105х527 мм априори проблемны с точки зрения логистики.

Получается, AMX не только устарел, но и попал в зоне проведения СВО в заведомо проигрышные для него условия.

Вездесущая «мотолыга»

Советский многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ в строю уже шестьдесят лет и на пенсию не собирается. В войсках и на гражданке за машиной прочно закрепилось прозвище «мотолыга». Гусеничный старожил оказался настолько удачным, что модификации на его базе появляются до сих пор.

Модернизированная «мотолыга» с пулеметно-пушечным модулем вооружения. На борту этой версии МТ-ЛБ стоит 30-мм скорострельное орудие 2А72.
Модернизированная «мотолыга» с пулеметно-пушечным модулем вооружения. На борту этой версии МТ-ЛБ стоит 30-мм скорострельное орудие 2А72.

Пригоден ли МТ-ЛБ для театра военных действий в зоне СВО? Лучшая рекомендация машине – ее массово применяют обе стороны конфликта. А еще «мотолыга» до сих пор находится на вооружении почти двух десятков стран. В том числе и государств, входящих в НАТО.

Атака под прикрытием брони – схватка БМП России и НАТО

Компоновка МТ-ЛБ достаточно оригинальная. Сварной корпус из стальной противопульной брони герметичен, и машина способна плавать за счет перематывания гусениц. В передней части под капотом расположено трансмиссионное отделение. Сразу за ним – места для водителя и командира. В средней части, ближе к левому борту, продольно установлена дизельная V-образная «восьмерка» ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. В корме МТ-ЛБ находится отделение для десанта, груза или монтажа различных систем.

Подвеска машины – торсионная с гидравлическими амортизаторами. Благодаря удачной развесовке, высокой удельной мощности и низкому давлению на грунт «мотолыга» – отменный вездеход. Скажем, по удельному давлению на грунт транспортер и сегодня опережает все стоящие на вооружении нашей армии танки, БМП, БМД и БТР.

Востребованный в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» на шасси МТ-ЛБ.
Востребованный в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» на шасси МТ-ЛБ.

«Мотолыгу» используют для буксировки артиллерийских орудий, перевозки грузов, в качестве санитарного транспортного средства и бронетранспортера для мотострелков.

Шасси МТ-ЛБ стало базой для множества боевых машин. Наиболее известные: 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С».

Самоходная 122-мм артиллерийская установка «Гвоздика» тоже базируется на шасси «мотолыги».
Самоходная 122-мм артиллерийская установка «Гвоздика» тоже базируется на шасси «мотолыги».

Существуют удлиненный вариант МТ-ЛБ и снегоболотоходная модификация с широкими гусеницами. Для старых МТ-ЛБ разработана программа капитального ремонта и модернизации.

Огонь, лязг и скрежет – битва российского и украинских танков

На машины устанавливают более мощный дизельный двигатель, меняют вооружение на крупнокалиберный пулемет Корд или дистанционно-управляемый боевой модуль от БТР-82А со скорострельной пушкой 2А72 и пулеметом Калашникова. Вооружение этой модификации стабилизировано в двух плоскостях. В распоряжении наводчика есть двухканальный прицел. Возможна комплектация с тепловизором.

В общем, потенциал, заложенный в «мотолыгу», выдержал испытание временем. И МТ-ЛБ остается едва ли не эталоном легкобронированного гусеничного вездехода.

  • «За рулем» сравнил характеристики подлодок USS Helena (основная лодка США) и К-561 «Казань».

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Крючков Вадим
Фото:Вадим Крючков, Минобороны РФ
Количество просмотров 1
20.07.2024
Фото:Вадим Крючков, Минобороны РФ
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