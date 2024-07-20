Армейские «динозавры» на передовой — Россия против НАТО

«За рулем» рассказал о проблемах военной техники ХХ века в современном конфликте

Говорят, старый конь борозды не портит. Применительно к военной технике это справедливо с одной лишь поправкой – «старый конь» должен быть использован по назначению. Эта теорема проверена и доказана на опыте применения разработок полувековой давности в зоне проведения СВО.

Жил-был полицейский броневик

Британский Saxon AT-105 производили с 1976 года до середины 1990-х. Изначально броневик разработан для полицейских нужд, но есть и армейские модификации.

Нередко АТ-105 называют бронетранспортером, но, по сути, он является типичным MRAP – грузовиком в броне с противопульной и противоминной защитой.

Автомобиль рассчитан на легкое вооружение: один или два пулемета калибром 7,62. Вмещает от 8 до 10 человек, в зависимости от дополнительного снаряжения на борту. Вход/выход производится через распашные двери в корме и одну боковую дверь.

Британский броневик Saxon AT-105. Двигатель находится слева по ходу, справа – кресло водителя, сразу за которым расположено место командира с башенкой в верхней части.

В основе машины лежит широко распространенный армейский полноприводный грузовик Bedford MK. С ним АТ-105 унифицирован по многим позициям. На броневике установлен дизельный двигатель Bedford 500 мощностью 164 л.с. Коробка передач – четырехступенчатый автомат Allison.

Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает хорошую (конечно, на момент разработки) защиту от пуль и мин. Кроме того, Saxon обладает неплохой для двухосного автомобиля полной массой 11 600 кг, что наделяет его приемлемой проходимостью.

Главный недостаток АТ-105 признают и сами англичане: хорош как транспортная машина пехотного отделения, но непригоден для интенсивных боевых действий. Еще ряд претензий включает в себя высокий расход топлива при относительно небольшом баке и склонность к опрокидыванию из-за высокого центра тяжести. Последний недостаток можно усугубить, если пытаться громоздить на крыше автомобиля массивные системы вооружения.

На сегодня старина Saxon, пожалуй, еще сойдет в качестве санитарной бронированной машины. И только. Но, скажем, затрофеенный в зоне боевых действий экземпляр вызывает ряд вопросов. Зачем на передовой чисто полицейский AT-105 спецификации IS с откидными щитами, за которыми прятались от бросаемых в них камней стражи порядка, усмирявшие бунт в Северной Ирландии?

Не армейское, а полицейское происхождение этого AT-105 выдают щиты, сложенные вдоль борта в задней части корпуса. В раскрытом положении за ними укрываются стражи порядка при разгоне демонстраций.

Крепкий хребет австрийской военной машины

Pinzgauer 712М – австрийский военный вездеход вагонной компоновки. Зарубежная вариация на тему нашей «буханки» от УАЗа.

Pinzgauer первого поколения выпускали с 1972 по 1985 годы в двухосном и трехосном исполнении с цельнометаллическим кузовом, в модификациях фургон и платформа с тентом.

Автомобиль использовали для перевозки пехоты и грузов, транспортировки артиллерийских систем, в качестве санитарной машины, штаба на колесах и т.д.

Но не обилием версий прославился этот армейский автомобиль. Главный его козырь – фантастическая проходимость, обусловленная особенностями конструкции.

Австрийский Pinzgauer 712М. Внешность обманчива – этот армейский ветеран полноприводного фронта, пожалуй, даст фору нашему УАЗу. У автомобиля оригинальная конструкция с хребтовой рамой и двигателем воздушного охлаждения.

В основе 712М – мощная хребтовая рама (с подобной знакомы водители грузовиков Татра), в которую буквально интегрированы элементы трансмиссии: раздаточная коробка, редукторы, валы.

Двигатель – 2,5-литровый бензиновый мощностью 88 л.с. с воздушным охлаждением. Коробка передач – 5-ступенчатая механика ZF. Подвеска полностью независимая, а тормозные механизмы барабанные «по кругу». В вездеходном арсенале – понижающая передача, межосевая и межколесные блокировки.

Длина двухосного автомобиля составляет 4175 мм, трехосного – 4955 мм. Дорожный просвет в стандартном исполнении – 335 мм плюс отменные показатели геометрической проходимости.

Благодаря оригинальной конструкции Pinzgauer обладает высокой плавностью хода на пересеченной местности, что востребовано при транспортировке раненых и ряда специфических грузов.

Pinzgauer достаточно надежен. Но, увы, особенность компоновки доставляет массу проблем при ремонте трансмиссии. Чтобы заменить вышедшую из строя деталь, иногда надо разобрать весь автомобиль. К недостаткам 712М также относят высокий центр масс и малые ходы подвески.

Легкая броня с тяжелым вооружением

Французская боевую машину AMX 10 RC производили с 1976 по 1994 годы.

Французский AMX 10 RC. Под внешностью колесного танка скрывается легкобронированная боевая машина для достаточно узкого круга задач.

Из-за танковой компоновки ее часто называют «колесным танком». Официальное назначение – разведывательная машина. Прямой перевод сокращения RC (roues canon) означает «пушка на колесах», чем она, собственно, и является.

Подвижная и маневренная боевая машина AMX 10 RC с мощным дизельным двигателем и тяжелым вооружением спроектирована для специфичных задач Иностранного легиона в пустынных местностях. Ее стихия – дороги и твердый грунт.

Для конкретного театра военных действий в зоне СВО этот бронединозавр не подходит категорически. Алюминиевый корпус, даже с дополнительной броней, не обеспечивает противоснарядной защиты.

Хорошо видны стальные листы усиления бронирования, закрепленные на алюминиевом корпусе. В результате защита AMX 10 RC так и не стала противоснарядной, но выросла масса машины, из-за чего потеряна ее плавучесть.

Сложную гидропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом трудно ремонтировать. Колеса 17-тонной махины вчистую проигрывают гусеницам на вязких грунтах. К тому же шины быстро изнашиваются, поскольку AMX поворачивает, как танк, – с помощью торможения колес одного борта.

Нарезное орудие калибром 105 мм и широкой номенклатурой боеприпасов считается мощным, но у него отсутствует автомат заряжания и система стабилизации (то есть, колесный танк не может прицельно стрелять на ходу).

Кроме того, НАТО давно перешло на более «убойный» калибр 120 мм, и фирменные снаряды AMX 10 RC с обозначением 105х527 мм априори проблемны с точки зрения логистики.

Получается, AMX не только устарел, но и попал в зоне проведения СВО в заведомо проигрышные для него условия.

Вездесущая «мотолыга»

Советский многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ в строю уже шестьдесят лет и на пенсию не собирается. В войсках и на гражданке за машиной прочно закрепилось прозвище «мотолыга». Гусеничный старожил оказался настолько удачным, что модификации на его базе появляются до сих пор.

Модернизированная «мотолыга» с пулеметно-пушечным модулем вооружения. На борту этой версии МТ-ЛБ стоит 30-мм скорострельное орудие 2А72.

Пригоден ли МТ-ЛБ для театра военных действий в зоне СВО? Лучшая рекомендация машине – ее массово применяют обе стороны конфликта. А еще «мотолыга» до сих пор находится на вооружении почти двух десятков стран. В том числе и государств, входящих в НАТО.

Компоновка МТ-ЛБ достаточно оригинальная. Сварной корпус из стальной противопульной брони герметичен, и машина способна плавать за счет перематывания гусениц. В передней части под капотом расположено трансмиссионное отделение. Сразу за ним – места для водителя и командира. В средней части, ближе к левому борту, продольно установлена дизельная V-образная «восьмерка» ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. В корме МТ-ЛБ находится отделение для десанта, груза или монтажа различных систем.

Подвеска машины – торсионная с гидравлическими амортизаторами. Благодаря удачной развесовке, высокой удельной мощности и низкому давлению на грунт «мотолыга» – отменный вездеход. Скажем, по удельному давлению на грунт транспортер и сегодня опережает все стоящие на вооружении нашей армии танки, БМП, БМД и БТР.

Востребованный в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» на шасси МТ-ЛБ.

«Мотолыгу» используют для буксировки артиллерийских орудий, перевозки грузов, в качестве санитарного транспортного средства и бронетранспортера для мотострелков.

Шасси МТ-ЛБ стало базой для множества боевых машин. Наиболее известные: 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С».

Самоходная 122-мм артиллерийская установка «Гвоздика» тоже базируется на шасси «мотолыги».

Существуют удлиненный вариант МТ-ЛБ и снегоболотоходная модификация с широкими гусеницами. Для старых МТ-ЛБ разработана программа капитального ремонта и модернизации.

На машины устанавливают более мощный дизельный двигатель, меняют вооружение на крупнокалиберный пулемет Корд или дистанционно-управляемый боевой модуль от БТР-82А со скорострельной пушкой 2А72 и пулеметом Калашникова. Вооружение этой модификации стабилизировано в двух плоскостях. В распоряжении наводчика есть двухканальный прицел. Возможна комплектация с тепловизором.

В общем, потенциал, заложенный в «мотолыгу», выдержал испытание временем. И МТ-ЛБ остается едва ли не эталоном легкобронированного гусеничного вездехода.

«За рулем» сравнил характеристики подлодок USS Helena (основная лодка США) и К-561 «Казань».