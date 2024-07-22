Рейды ДПС на гражданских автомобилях – это законно? Ответ главы ГАИ

Глава ГАИ объяснил, в каком случае ДПС может использовать неприметные машины

Вопрос от читателя «За рулем»:

– После событий в «Крокусе» у нас в регионе участились проверки документов у водителей. Меня уже два раза останавливали сотрудники ДПС, которые сидели в гражданских машинах. Разрешено ли это?

Ибрагим, Дагестан

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года № 264, такой надзор осуществляется с использованием транспортных средств органов внутренних дел, оснащенных цветографическими схемами и устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В то же время по решению руководителя соответствующего подразделения Госавтоинспекции могут использоваться также оперативно-служебные транспортные средства без цветографической схемы. Использование транспортных средств, не стоящих на балансе соответствующего органа внутренних дел, не допускается .

«За рулем» объяснил основания остановки водителей для проверки документов в данном материале.