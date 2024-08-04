Турбомотор 1,5 л, робот и передний привод — кроссовер нашей сборки за 2,2 млн

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Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах китайского кроссовера SWM G01

Этот автомобиль далеко не прост: у него итальянские корни, китайская разработка, а собирают его для России на калининградском «Автоторе», рассказывает эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Каждую из трех стран исторически любят покритиковать за качество. Так чего же нам ждать от SWM G01?

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В салоне SWM G01 экокожа – несомненный плюс для авто, которое явно метит в бюджетный сегмент, и идеально ровный пол сзади – для поездок впятером автомобиль хорошо подходит. У него неплохая шумоизоляция, автомобиль едет уверенно, не требуя подруливаний даже в асфальтовой колее.

Но отмечает автор и досадные недостатки – например, двигатель и роботизированная коробка работают несогласованно – при нажатии на акселератор наблюдается большая пауза.

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При старте машина иногда откатывается назад: система удержания на подъеме при небольших углах не срабатывает.

Кроме того, во время движения на ровной тяге ощущаются легкие подергивания, как будто двигатель слегка троит.

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:

– Комплектаций у «ноль-первого» три – по цене от 2,18 до 2,22 млн рублей. Отличаются они только количеством обогревов, потому и разброс всего 40 тысяч рублей.

Будь SWM G01 единственным на нашем рынке предложением с таким сочетанием габаритов, опций и цены, он имел бы шансы на успех. Но на его беду есть уже упомянутый Haval M6, который инженеры явно не обошли вниманием.

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Новичок устроит только совсем неискушенных водителей. А еще он имеет шансы «зацепить» тех, кто пожалеет времени на тест-драйв.

Подробнее новом кроссовере SWM G01 калининградской сборки можно прочитать в августовском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «В поисках Италии», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2024.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 29901
04.08.2024
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