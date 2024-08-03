Некуда положить пылесос в машине? Есть идея!

Читатель «За рулем» предложил способ хранения автопылесоса

Автомобильные пылесосы чаще всего продаются просто в коробке, поэтому их не очень удобно хранить в багажнике. Кто возит в коробке, кто просто в пакете.

В сумка от набора автомобилиста – не инструменты,..

Я разместил пылесос вместе со всеми насадками в сумке от набора автомобилиста, которую можно взять от одной из своих предыдущих машин либо просто купить. Часто у этих сумок сзади есть липучка-велкро, что решит еще одну проблему – пылесос не будет перемещаться по багажному отделению.

...а пылесос

А. Петрачев, г. Пермь

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Как надежно закрепить аккумулятор, узнайте тут.