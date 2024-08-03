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Некуда положить пылесос в машине? Есть идея!

Читатель «За рулем» предложил способ хранения автопылесоса

Автомобильные пылесосы чаще всего продаются просто в коробке, поэтому их не очень удобно хранить в багажнике. Кто возит в коробке, кто просто в пакете.

В сумка от набора автомобилиста – не инструменты,..
В сумка от набора автомобилиста – не инструменты,..

Я разместил пылесос вместе со всеми насадками в сумке от набора автомобилиста, которую можно взять от одной из своих предыдущих машин либо просто купить. Часто у этих сумок сзади есть липучка-велкро, что решит еще одну проблему – пылесос не будет перемещаться по багажному отделению.

...а пылесос
...а пылесос

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

А.Петрачев, г. Пермь

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Ревин Алексей
Фото:А. Петрачев
Количество просмотров 464
03.08.2024
Фото:А. Петрачев
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