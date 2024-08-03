Мотокавалерия атакует! — самые быстрые войска в действии

«За рулем» рассказал о боевом применении квадроциклов российской армией

В современной армии понятие «езда верхом» в данный момент подразумевает не перемещение на оседланном коне, а посадку в седле боевого квадроцикла. Малогабаритные, мобильные, скоростные, маневренные мототранспортные средства с высокой проходимостью оказались востребованными в условиях современного конфликта. Рассказываем, как применяют подобную полноприводную технику в условиях СВО.

Первые квадроциклы и их пулеметы

Впервые с отечественных боевых квадроциклов сняли гриф секретности на Параде Победы 2018 года. Тогда военные продемонстрировали публике принятый на вооружение АМ-1 производства компании «Русская механика» на базе гражданской модели РМ500-2 с подключаемым полным приводом.

Квадроцикл АМ-1 давно принят на вооружение. Задний багажник оснащен стойками для оружия и площадкой для канистр с топливом. В передней части находится платформа для монтажа вооружения. Возможна установка кофра для боекомплекта.

На борту мотовездехода был 500-кубовый одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель жидкостного охлаждения мощностью 38 л.с.

Полноприводная трансмиссия с вариатором была снабжена понижающей передачей и блокировкой переднего дифференциала.

АМ-1 мог развивать максимальную скорость до 80 км/ч и обладал грузоподъемностью 300 кг. Дорожный просвет составлял не менее 290 мм.

Специфическое военное оборудование квадроцикла: бензобак с самозатягивающимся покрытием, система крепления стрелкового оружия, багажник с местом для двух металлических канистр, 2,5-тонная лебедка, буксирные приспособления, фара-искатель, влагозащищенные разъемы электропроводки.

Собственное вооружение – 7,62 пулемет ПКМ или ПКП «Печенег» – монтировалось в передней части вездехода. Допускался монтаж и других вооружений, но тогда это, как говорится, осталось за кадром.

Боевой квадроцикл в то время позиционировали как мобильное средство огневой поддержки. Но мало кто мог предположить, что совсем скоро в условиях СВО акценты сместятся, и именно пулемет на квадроцикле окажется не самым востребованным оружием.

АМ-1 вооружен пулеметом ПКП «Печенег» калибром 7,62 мм. Возможно оснащение этого и других квадроциклов автоматическим гранатометом или ПТРК «Корнет», «Фагот» и т.п.

Гранаты и ракеты на квадроциклах

Истинное назначение военного квадроцикла в многочисленных видео из лесов под Кременной продемонстрировали ивановские десантники. Точнее, военнослужащие 98-й парашютно-десантной дивизии ВДВ.

Из кадров хроники следует, что на вооружении бойцов стоит мощный полноприводный Stels ATV Guepard 800 FF Cargo.

Это тяжеловоз среди квадроциклов с объемными передними и задними грузовыми площадками. Двигатель – 800-кубовый бензиновый двухцилиндровый четырехтактный, мощностью 67 л.с. Он позволяет вездеходу развивать максимальную скорость до 100 км/ч.

Трансмиссия – полноприводная с вариатором, повышенным и пониженным диапазоном передач, принудительной блокировкой дифференциала. Дорожный просвет составляет 312 мм.

Вездеход комплектуют алюминиевой защитой днища, силовыми бамперами, боковыми защитными трубами.

Воспользовавшись большой площадью багажников и хорошей грузоподъемностью, десантники применяют квадроцикл в качестве кочующего гранатомета. Стрельба ведется прямо с платформы заднего багажника, на котором смонтирован станок с автоматическим гранатометом калибром 30 мм.

Выезд на позицию, изготовка к ведению огня, залп, покидание позиции занимают всего несколько десятков секунд. Такая высокая мобильность уж если не исключает, то существенно уменьшает вероятность ответного прицельного огня.

Еще одна профессия квадроцикла – высокоподвижный противотанковый ракетный комплекс.

Дальнобойные (7-8 км) ПТРК «Корнет» достаточно тяжелы для ручной переноски на дальние расстояния, но прекрасно транспортируются на багажниках квадроцикла. Здесь размещается или монтируется пусковая установка комплекса массой 26 кг и два транспортно-пусковых контейнера с ракетами массой 29 кг каждый.

Вездеход доставляет расчет из двух человек и комплекс в нужную точку, откуда ведется стрельба ракетами с тандемной кумулятивной боевой частью – по бронированным целям, а по укрепленным сооружениям или огневым точкам – ракетами с термобарической боевой частью.

Если обобщить возможности квадроциклов, то они, образно говоря, оказались оптимальными носителями для условно переносных вооружений – тех, которые долго и трудно тащить до позиции на руках, но при этом не слишком рационально монтировать их на гусеничное шасси. Плюс монтаж вооружения на квадроциклах гарантирует высокую скорость его транспортировки и малое время развертывания/свертывания.

«За рулем» сравнил возможности нашего БТР-82А с украинскими БТР-3 и БТР-4.