4х4 за разумные деньги — укладываемся в 2,5-3 млн

Эксперт «За рулем» назвал 5 самых доступных полноприводных кроссоверов

В последнее время в России появилось великое множество компактных и не очень кроссоверов, которые при всей своей бравой внешности с полным приводом не предлагаются. Модели с трансмиссией 4х4 – в меньшинстве. Цены на них, конечно, повыше, но мы нашли пять вариантов, которые предлагаются дешевле трех миллионов рублей.

Haval Jolion – от 2 449 900 рублей

Haval Jolion

Бестселлер российского рынка: по итогам первого полугодия по России разошлось 35,2 тысячи Джолионов – первое место среди иномарок. Завоевать популярность помогают относительно доступные цены, обусловленные, в том числе, и российским производством полного цикла. Причем с этого года у нас выпускаются даже двигатели – свежепостроенный цех запустили в марте.

На полноприводную версию устанавливается турбомотор 1.5 отдачей 150 л.с. Двигатель достаточно бойкий. А вот про идущий в тандеме с ним робот с двумя сцеплениями такого не скажешь – переключается подчеркнуто неспешно. К ходовым качествам особых нареканий нет – спасибо независимой задней подвеске (на версию 2WD ставят упругую балку).

К слову, в начале года Jolion был модернизирован. Изменения технику не затронули. Чуть подновилась внешность. Салон стал более эргономичным (рулевая колонка теперь регулируется не только по наклону, но и по вылету) и оснащается богаче – топовые версии теперь располагают вентиляцией водительского кресла.

Omoda C5 – от 2 679 990 рублей

Omoda C5

Базовая цена полноприводной версии С5 составляет минимум 3,14 млн рублей. Но сейчас у марки действует спецпредложение, снижающее цену на 460 тысяч, поэтому «пятерка» и пробралась в нашу подборку. К слову, на топ-версию Supreme скидка еще больше (490 тысяч), так что с итоговой ценой 2 млн 819 тысяч рублей она тоже попадает в рамки обзора.

С5 выделяется модным экстерьером и стильным салоном. Отделка, впрочем, небогатая – пластик на передней панели жесткий. Но уровень оснащения на высоте. Помимо прочего, есть даже функция голосового управления.

Под капот «пятерки» ставится связка из турбомотора 1.6 (150 л.с.) и семиступенчатого робота. Динамики вполне хватает. Как и в случае с Джолионом, переднеприводная версия С5 идет с задней торсионной балкой, а полноприводная – с независимой подвеской. Как следствие – выигрыш в плавности хода и управляемости.

Haval F7 – от 2 699 900 рублей

Haval F7

Этот кроссовер в 2019 году стал первой локализованной в России моделью Haval. В 2022-м была проведена модернизация F7. А в нынешнем ожидается появление преемника. Но пока «семерки» сходят с конвейера, да и на складах у дилеров их достаточно много. Кстати, помимо привычного универсала предлагается еще и купеобразная версия F7x – с полным приводом она стоит как раз три миллиона.

С полным приводом предлагается как версия с базовым мотором 1.5 (150 л.с.), так и с 2.0 (190 л.с.). В первом случае придется заплатить минимум 2,7 млн рублей, во втором – 2,9 млн.

На фоне фигурирующих в обзоре кроссоверов «семерка» выделяется выносливой трансмиссией – робот в меньшей степени боится высоких нагрузок и не размыкает сцепления, когда приходится трогаться в горку. Только подвеска F7 не очень хороша на разбитых дорогах – тряска и стуки докучают сильнее, чем в других вошедших в подборку машинах.

Belgee X70 – от 2 894 990 рублей

Belgee X70

Опознать в Х70 хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro не составляет труда. Китайский производитель передает отживающие свой век модели новому белорусскому бренду. Впрочем, для потребителя ничего не меняется. Дизайн, комплектующие, место сборки – все прежнее.

Примечательно, что полноприводный Atlas Pro бывает только гибридным. Трехцилиндровому турбомотору 1.5 (177 л.с.) ассистируют 48‑вольтовый стартер-генератор и небольшой литий-ионный аккумулятор. Суммарная предельная отдача агрегата – 190 л.с. и 300 Нм. Вместо автомата – робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявленный средний расход топлива – 6,8 л/100 км.

В сознании многих автомобилистов сложилось представление, что гибридный автомобиль – это непременно «овощ», которому в левом ряду делать нечего. Atl… то есть Х70 – не таков. Он достаточно бодр при обгонах. Но еще более позитивные ощущения оставляет живая управляемость – это редкий автомобиль с китайской родословной, не пасующий в скоростных связках.

Chery Tiggo 7 Pro Max – от 2 999 000 рублей

Chery Tiggo 7 Pro Max

Для «семерки» тоже предлагается гибридная силовая установка. Причем – подключаемая, с возможностью подзарядки аккумулятора. Но такая версия бывает только переднеприводной. А с трансмиссией 4х4 сочетается исключительно вариант с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и роботизированной коробкой передач.

Этим летом стали предлагаться обновленные версии Tiggo 7 Pro Max. Внешность почти не поменялась. А вот салон полностью новый – его с минимальными изменениями взяли у более крупного и дорогого Tiggo 8 Pro Max. Выглядит он интереснее прежнего – в том числе и за счет варианта с темно-коричневой обивкой. Оснащение тоже стало богаче. В частности, появилась вентиляция передних сидений.

Внесены изменения и в шасси: перекалиброваны амортизаторы и увеличена толщина прутка заднего стабилизатора – с 24 до 25 мм. А еще появились шины размерностью 225/55 R19 вместо прежних 225/60 R18. Вроде бы низкий профиль должен давать обратный эффект, но на деле обновленная «семерка» едет мягче прежней.

Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин.