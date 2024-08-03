В России запущено производство совершенно нового кроссовера
В мире автомобильной индустрии Haval продолжает демонстрировать впечатляющий темп развития, выводя на российский рынок одну новинку за другой. И вот, 9 августа стартуют продажи совершенно нового Haval H9 второго поколения, а до конца лета появится еще один долгожданный кроссовер – Haval F7.
Новый Haval F7 – это стильный кроссовер с динамичным дизайном и внушительными габаритами. Автомобиль получит три комплектации: Elite, Premium и Tech Plus. В базовой версии Elite будет передний привод, а в топовой Tech Plus – полный.
Haval F7 будет предлагаться с двумя вариантами силовых агрегатов:
- 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. для переднеприводных версий.
- 2,0-литровый мотор мощностью 192 л. с. для полноприводных версий.
Оба двигателя будут сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Салон автомобиля оснащен цифровой приборной панелью с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистемой с экраном диагональю 14,6 дюйма. Новый Haval F7 будет собираться на заводе Haval в Тульской области, что гарантирует высокое качество сборки и доступные цены. Пока цена на новинку не объявлена, но ожидается, что она будет весьма привлекательной.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о Haval F7 ()
симпатичный
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.