В России запущено производство совершенно нового кроссовера

Haval F7 российской сборки появится в продаже до конца лета

В мире автомобильной индустрии Haval продолжает демонстрировать впечатляющий темп развития, выводя на российский рынок одну новинку за другой. И вот, 9 августа стартуют продажи совершенно нового Haval H9 второго поколения, а до конца лета появится еще один долгожданный кроссовер – Haval F7.

Новый Haval F7

Новый Haval F7 – это стильный кроссовер с динамичным дизайном и внушительными габаритами. Автомобиль получит три комплектации: Elite, Premium и Tech Plus. В базовой версии Elite будет передний привод, а в топовой Tech Plus – полный.

Haval F7 будет предлагаться с двумя вариантами силовых агрегатов:

1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. для переднеприводных версий.

2,0-литровый мотор мощностью 192 л. с. для полноприводных версий.

Оба двигателя будут сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Салон автомобиля оснащен цифровой приборной панелью с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистемой с экраном диагональю 14,6 дюйма. Новый Haval F7 будет собираться на заводе Haval в Тульской области, что гарантирует высокое качество сборки и доступные цены. Пока цена на новинку не объявлена, но ожидается, что она будет весьма привлекательной.

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Источник: Autonews