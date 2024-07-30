Новый рамный внедорожник появился у дилеров: цены и дата начала продаж
Дилеры в РФ начали получать китайские внедорожники Haval H9 второго поколения, сообщили представители дилерского сообщества.
По данным портала «Китайские автомобили», продажи начнутся 9 августа. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях. Цены на него стартуют с 4,3 млн рублей. В других комплектациях она составит 4,6 млн, 4,9 млн и 5,3 млн рублей.
Российским покупателям машина будет доступна с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Еще один силовой агрегат: дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, работающий в паре с 9-ступенчатой АКП.
Передняя подвеска автомобиля – независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля составляет 4950 мм, колесная база равна 2850 мм.
В оснащении предусмотрены трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Китайские автомобили»
Отзывы о Haval H9 ()
отличная машина
нет
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.