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Новый рамный внедорожник появился у дилеров: цены и дата начала продаж

Цена нового рамного внедорожника Haval H9 стартует от 4,3 млн рублей в России

Дилеры в РФ начали получать китайские внедорожники Haval H9 второго поколения, сообщили представители дилерского сообщества.

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По данным портала «Китайские автомобили», продажи начнутся 9 августа. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях. Цены на него стартуют с 4,3 млн рублей. В других комплектациях она составит 4,6 млн, 4,9 млн и 5,3 млн рублей.

Haval H9
Haval H9

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Российским покупателям машина будет доступна с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Еще один силовой агрегат: дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, работающий в паре с 9-ступенчатой АКП.

Передняя подвеска автомобиля – независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля составляет 4950 мм, колесная база равна 2850 мм.

В оснащении предусмотрены трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H9 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+3