5 способов не опозориться перед инспектором ГАИ

«За рулем» рассказал, как найти общий язык даже с самым суровым сотрудником ДПС

Если задаться целью распечатать на принтере хотя бы основные документы, которыми руководствуются инспекторы ДПС в своей работе, то такое количество бумаги вряд ли влезет даже в стандартный дорожный чемодан. Загибайте пальцы:

И это мы еще не говорим о кипе федеральных законов, кодексов, внутренних регламентов, правил и положений. К чему мы это все? – Да к тому, что есть множество документов, разъясняющих, как должен действовать инспектор и что ему следует говорить. А вот как на эти поступки и слова следует реагировать водителю, нам зачастую подсказывает разве что здравый смысл (и иногда ПДД).

Мы решили сделать небольшую инструкцию, как расположить к себе инспектора. Сразу оговоримся: между лизоблюдством и вежливостью огромная разница. Если вы тоже ее чувствуете, давайте начинать.

Правило 1: обращайтесь к инспектору по званию

Специальные звания (не путать с воинскими) присваиваются сотрудникам ГАИ, прежде всего, для соблюдения внутренней субординации. Но не будем забывать, что «звездочки на погонах» – это история не только про служебное положение и ранг инспектора. Это еще и демонстрация карьерных достижений.

Любому сотруднику ГАИ будет приятно, если вы обратитесь к нему не просто «на вы» или (боже упаси) «товарищ полицейский», но с указанием его звания (инспектор его называет, когда представляется). Во-первых, это сразу дает понять, что вы – человек сведущий и хотя бы в общих чертах понимаете, как устроена и функционирует структура МВД. Во-вторых, любому из нас приятно, когда на его профессиональные заслуги обращают внимание окружающие. Инспектор ДПС в этом смысле не исключение.

Погоны и звания сотрудников ГАИ

Правило 2: не выпрыгивайте из машины по любому поводу

Для многих водителей встреча с инспектором – мероприятие чрезвычайно стрессовое. Нервы начинают шалить даже в том случае, если бояться, казалось бы, нечего. Не удивительно, что в такой ситуации люди сами выходят из машины навстречу инспектору ГАИ с документами в руках. Чаще всего, чтобы показать, что перед законом они чисты. А еще – чтобы с ходу заработать себе «дополнительные очки». Мол, не буду утруждать инспектора и сам к нему подойду.

На практике такой поступок может вызвать ровно противоположный эффект. Представьте, сколько людей в день останавливает полицейский. Если каждый из них будет выходить из машины, это в совокупности займет как минимум несколько минут. Минут, которыми сотрудник ДПС явно мог бы распорядиться более эффективно. Осознание этого, по меньшей мере, раздражает – кому понравится, когда его время «воруют»?

Но есть еще более неприятный момент. Если вы рывком выходите из машины и стремительно направляетесь к инспектору, ваши действия могут быть расценены как агрессия или даже угроза безопасности. Согласитесь, не лучшее начало для диалога с представителем власти, который, кстати, имеет при себе табельное оружие. Так что лучше оставаться в машине до тех пор, пока инспектор сам не попросит вас покинуть салон. Вот тут мы объясняем, в каких случаях это может произойти.

Правило 3: не шутите

Юмор – штука весьма специфическая. Не каждому из нас «заходят» шутки даже от профессиональных комиков. Что уж говорить о народном творчестве. Так что свои юмористические заготовки лучше оставить для посиделок с друзьями или планерок с коллегами. Вы же не хотите, чтобы сотрудник полиции устроил досмотр автомобиля из-за нелепой шутки про килограмм запрещенки в багажнике. Думаете, это абсурд? Скорее всего, сотрудник полиции придерживается схожей точки зрения. Но по роду службы он обязан проверить устное заявление о преступлении.

Кстати, часто водители шутят, чтобы хоть как-то снять напряжение, вызванное встречей с инспектором. Если вас так и тянет отпустить какую-то шутку, позаботьтесь о том, чтобы в ней никак не фигурировали алкоголь, оружие и запрещенные вещества. Поверьте, никто не ждет от вас необычайно оригинального ответа на вопрос: «Выпивали?». О том, какой будет самая правильная реакция водителя, читайте здесь.

Правило 4: не устраивайте инспектору правовой ликбез

По мере развития блогинга наши водители очень полюбили снимать полицейских на видеокамеру, устраивая им при этом «срез знаний». Они забывают, что, в отличие от рядовых граждан, полицейские регулярно проходят проверки на уровень знания ПДД и других нормативно-правовых актов. Такие тестирования проводятся перед каждым выездом на маршрут несения службы. А как часто вы повторяете правила и следите ли за их обновлениями? Рекомендуем «подтянуть матчасть» в нашем разделе с ПДД-задачками.

Кстати, имейте в виду, что сотрудник ДПС тоже непрерывно снимает происходящее вокруг на камеру благодаря портативному видеорегистратору, который чаще всего закреплен у него на груди. Так что выходить за рамки закона, вступать в словесную перепалку с водителем и демонстрировать правовую неграмотность – не в интересах инспектора.

При возникновении спорной ситуации руководство сотрудника полиции может поднять записи. Тогда рапорты писать замучаешься, а ведь могут и дисциплинарное взыскание наложить. Пакостить вам из принципа «сделал гадость – на сердце радость» ни один инспектор не будет. Это слишком трудозатратно и чревато осложнениями. Так что не ищите подвоха там, где его нет.

Правило 5: не задавайте лишних вопросов

Обычно этот пункт имеет те же корни, что и предыдущий, – в стремлении доказать свою «экспертную экспертность» водители задают вопросы. Много вопросов. «А это законно?», «Где ваш жетон?», «В чем причина остановки?», «Почему вы не представились?» – подобных вопросительных фраз могут быть десятки. Главное, чтобы они не следовали друг за другом пулеметной очередью.

Во-первых, это раздражает любого человека. Во-вторых, вы можете привлечь к себе более пристальное внимание инспектора ГАИ, который изначально всего лишь хотел проверить ваши документы. А все потому, что сотрудник полиции за время своей службы волей-неволей приобретает еще и навыки психолога. И он знает, что речитатив из вопросов – верный признак того, что водитель переживает. Почему? – Надо бы это выяснить.

Бонус

Но, пожалуй, самое главное правило, которое следует соблюдать водителям, звучит так: не демонизируйте инспектора ГАИ. Благодаря масс-медиа и народному фольклору мы, водители, почти свыклись с мыслью, что сотрудник ДПС – это тот, кого при встрече, словно в сказках, нужно непременно задобрить.

На деле сотрудники ДПС – такие же люди, только при исполнении. Они хотят, чтобы к ним обращались уважительно, чтобы ценили их время и с пониманием относились к их работе. Пожалуй, соблюсти эти условия под силу каждому водителю. Сомневаетесь? Просто попробуйте. Заразиться вежливостью проще, чем кажется. Адекватных вам встреч с ГАИ и удачи на дорогах!

Но если вы считаете, что инспектор все же неправ, то вот 4 способа это доказать.