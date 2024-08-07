Раритеты авто и мото — захватывающий фотоотчет с фестиваля ретро

«За рулем» посетил фестиваль «Спутник» и рассказал о самых интересных участниках

В минувшие выходные в Калуге, на набережной Яченского водохранилища, состоялся второй фестиваль исторической техники «Спутник».

Мероприятие, запущенное силами клуба Lada History, дебютировало в прошлом году и становится ежегодным.

Центральное место на территории заняла экспозиция самого клуба-организатора Lada History. Мы уже не раз тестировали автомобили этого клуба, каждый из которых находится в таком состоянии, словно только что сошел с конвейера. Шестиколесный Citroen CX – вовсе не фантазия владельца. Такие автомобили действительно существовали. Конкретно этот автомобиль 1986 года выпуска своим ходом доезжал до двух крайних точек нашего континента – мыса Рока в Португалии и Териберки в Мурманской области.

В первый год на фестиваль съехалось порядка 80 ретроавтомобилей и мотоциклов.

На фестиваль приехало очень много автомобилей из США. Одним из самых интересных среди «американцев» стал этот Lincoln Continental Mark IV 1974 года выпуска.

Теперь, 3 августа 2024 года, их число увеличилось в полтора раза.

Очень симпатичный Jeep Cherokee первого поколения в редком трехдверном исполнении. Владелец этого британского родстера MG MGB 1975 года выпуска стал триумфатором выставки, забрав гран-при за лучший автомобиль.

На выставке были как отечественные автомобили, так и иностранные. Причем некоторым из них уже больше 90 лет!

На фестиваль приехало несколько десятков мотоциклов. Как советских, так и иностранных. Лучшим мотоциклом был признан тяжелый Днепр 156 выпуска 1990 года. Сегодня этот некогда известный бренд мотоциклов стал историей.

Помимо ретротехники на фестивале можно было пощупать и современные автомобили. Компания КорсГрупп, являющаяся официальным дилером Лады, привезла автомобили АВТОВАЗа и модель Xcite X-Cross 7.

Когда-то Запорожцы были героями анекдотов. Теперь же они вызывают исключительно чувства теплоты и радости. За три года было выпущено меньше 500 экземпляров новой Волги ГАЗ-3111. В Калугу их приехало целых три!

Еще одним партнером фестиваля была компания Eurorepar, которая является поставщиком запасных частей и ГСМ для калужского завода Пежо-Ситроен.

На стенде Citroen и Peugeot яблоку было негде упасть. Это сегодня единственные «европейцы» не по параллельному импорту. Одним из самых интересных автомобилей среди «немцев» стал 12-цилиндровый BMW 850i от известного ателье AC Scnitzer.

К слову, сами автомобили компания Eurorepar тоже привезла. В том числе и Citroen C5 Aircross российской сборки. А также – пока импортируемые Peugeot 4008 и Citroen C5 X. Все желающие могли пощупать их и записаться на тест-драйв.

Символ автомобильной эпохи СССР 1960-х годов – легендарная Волга (ГАЗ-21). Приехало на фестиваль и немало 24-х Волг.

Активное участие в фестивале приняло местное управление ГАИ, которое представило обучающие стенды для самой юной аудитории, активно продвигая основы безопасности дорожного движения среди детей.

Стенд ГАИ Калужской области с мобильной лабораторией безопасности был одним из самых популярных на фестивале. Кроме прочего, здесь можно было освежить свои знания ПДД и получить призы.

Если вы не смогли посетить это поистине грандиозное мероприятие, увидеть наиболее интересные экспонаты и стенды замечательной выставки «Спутник» вы сможете на нашем сайте – фотогалерею из Калуги мы подготовили специально для вас. Наслаждайтесь!

На выставке можно было увидеть почти всю линейку Москвичей, кроме самого первого – 400-го.

Одновременно с Москвичами можно было увидеть несколько машин ИЖ. В том числе и первый советский хэтчбек ИЖ-2125 Комби. Самыми популярными среди зрителей на фестивале остаются Жигули. Ностальгия – сильное чувство.

Почему СССР продавал машины в Европе дешевле, чем своим гражданам.