Еще один туристический автобус будут выпускать в РФ: подробности

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«За рулем» рассказал о новом российском автобусе Sollers SA9

Компания Соллерс выходит в принципиально новый для себя сегмент. Дилерам и партнерам показали туристический автобус SA9, сборку которого наладят на бывшем заводе Mazda во Владивостоке.

Sollers SA9
Sollers SA9
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В оригинале это, разумеется, китайский автобус Ankai A9. Технические характеристики пока не обнародованы. «Донор» оснащается дизелем Weichai и механической коробкой передач Fast Gear. Автобус длиной 12 метров рассчитан на 50 пассажиров. Есть и другие модификации.

Sollers SA9
Sollers SA9

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Интересно, что в интернете появились фотографии двух разных автобусов. На официальной странице Соллерса показана версия, которая отличается от китайского исходника только эмблемами. А на снимках с закрытого дилерского мероприятия на машине явно видно разделенное надвое ветровое стекло вместо цельного. Возможно, это одна из мер по адаптации модели для российских условий эксплуатации: менять стекло по половинкам в случае повреждения проще и дешевле, чем целое.

  • На заводе Соллерс во Владивостоке собирают пикап ST6.
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Милешкин Кирилл
Фото:Sollers
Количество просмотров 18991
08.08.2024
Фото:Sollers
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