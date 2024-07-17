В «Соллерсе» рассказали о ближайших планах по выпуску коммерческих автомобилей
Продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году планируется увеличить на 30-40%. Такими планами поделилась заместитель генерального директора компании «Соллерс» Зоя Каика.
«Мы рассчитываем на существенный рост по легким коммерческим автомобилям Sollers в этом году. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от рынка. К сожалению, коммерческие клиенты очень чувствительны к сигналам, связанным со стоимостью денег: заявления про то, что ставка дальше будет расти, не добавляет им оптимизма», – уточнила замгендиректора.
При этом конкретно по легким коммерческим автомобилям Sollers ожидается увеличение продаж не менее чем на 30-40% в текущем году по сравнению с результатом прошлого года, уточнила Каика.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, компания «Соллерс» реализовала в 2023 году 8,5 тыс. легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers. В 2024 году планируется достичь показателя в 12 тыс. автомобилей.
Напомним, у «Соллерса» есть несколько производственных площадок: в Ульяновске, Елабуге, Заволжье и Владивостоке. С конвейера завода в Елабуге сходят коммерческие автомобили Sollers, завод во Владивостоке выпускает пикап Sollers ST6, а на заводе в Ульяновске налажено производство линейки УАЗ.
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Источник: ria.ru
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