Российские грузовики получат новую коробку-автомат отечественной разработки
На дочернем предприятии КАМАЗа «ЦФ Кама» (бывшее совместное предприятие с производителем коробок передач ZF) собрали первый прототип автоматизированной коробки передач с заводским индексом А1310. Она представляет собой механическую коробку 1310 ТО с роботизированным выжимом сцепления и переключением передач.
По заявлению завода, все блоки автоматизации и программное обеспечение производит российская компания.
Прототип сделали на сборочной линии «ЦФ Кама». Несколько образцов установят для проведения комплексных испытаний на разные модели: вездеход КАМАЗ‑43118, самосвал 65115, тягачи 65116 и 65117.
Также в тестовый парк войдет пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5.
В Набережных Челнах рассчитывают, что в перспективе новая коробка станет популярной у покупателей грузовиков.
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