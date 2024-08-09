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Российские грузовики получат новую коробку-автомат отечественной разработки

Показан первый прототип автоматизированной коробки передач для грузовиков КАМАЗ

КАМАЗ выпустил новый грузовик

На дочернем предприятии КАМАЗа «ЦФ Кама» (бывшее совместное предприятие с производителем коробок передач ZF) собрали первый прототип автоматизированной коробки передач с заводским индексом А1310. Она представляет собой механическую коробку 1310 ТО с роботизированным выжимом сцепления и переключением передач.

Прототип автоматизированной коробки передач А1310.
Прототип автоматизированной коробки передач А1310.
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По заявлению завода, все блоки автоматизации и программное обеспечение производит российская компания.

Прототип сделали на сборочной линии «ЦФ Кама». Несколько образцов установят для проведения комплексных испытаний на разные модели: вездеход КАМАЗ‑43118, самосвал 65115, тягачи 65116 и 65117.

Пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5.
Пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5.

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Также в тестовый парк войдет пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5.

В Набережных Челнах рассчитывают, что в перспективе новая коробка станет популярной у покупателей грузовиков.

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Милешкин Кирилл
Фото:АГН «Москва» | КАМАЗ
Количество просмотров 1294
09.08.2024
Фото:АГН «Москва» | КАМАЗ
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