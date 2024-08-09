Российские грузовики получат новую коробку-автомат отечественной разработки

Показан первый прототип автоматизированной коробки передач для грузовиков КАМАЗ

На дочернем предприятии КАМАЗа «ЦФ Кама» (бывшее совместное предприятие с производителем коробок передач ZF) собрали первый прототип автоматизированной коробки передач с заводским индексом А1310. Она представляет собой механическую коробку 1310 ТО с роботизированным выжимом сцепления и переключением передач.

Прототип автоматизированной коробки передач А1310.

По заявлению завода, все блоки автоматизации и программное обеспечение производит российская компания.

Прототип сделали на сборочной линии «ЦФ Кама». Несколько образцов установят для проведения комплексных испытаний на разные модели: вездеход КАМАЗ‑43118, самосвал 65115, тягачи 65116 и 65117.

Пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5.

Также в тестовый парк войдет пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5.

В Набережных Челнах рассчитывают, что в перспективе новая коробка станет популярной у покупателей грузовиков.

«За рулем» рассказал, из-за чего появляются толчки в автомате и как их устранить.