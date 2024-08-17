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Особая версия крутого внедорожника: какие фишки?

Юбилейная версия Land Rover Discovery создана в честь 35-летия модели

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В этом году Land Rover Discovery празднует 35‑летие. Лимитированная серия получит шильдики «XXXV» и яркие акценты на кузове.

В остальном машина станет олицетворением строгости: цвет кузова – черный или серый, литые диски диаметром 22 дюйма и тормозные суппорты за ними – черные. В темных тонах выполнен и салон из кожи Windsor с декоративными вставками из черного дерева.

Эволюция Land Rover Discovery
Эволюция Land Rover Discovery
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В богатую комплектацию входят, среди прочего, четырехзонный климат-контроль, передние сиденья с обогревом, вентиляцией, массажером и регулировкой в 20 направлениях.

При цене в 80 тысяч фунтов стерлингов 35th Edition станет самым дорогим Discovery в линейке.

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Милешкин Кирилл
Фото:Land Rover
Количество просмотров 5
17.08.2024
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Discovery ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Discovery  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Это все тот же ЛендРовер!!!

Недостатки:

Их нет кроме цены.

Комментарий:

Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать так и ездить, чем больше Вас тем дальше мы дорогу видим

+2