Особая версия крутого внедорожника: какие фишки?
В этом году Land Rover Discovery празднует 35‑летие. Лимитированная серия получит шильдики «XXXV» и яркие акценты на кузове.
В остальном машина станет олицетворением строгости: цвет кузова – черный или серый, литые диски диаметром 22 дюйма и тормозные суппорты за ними – черные. В темных тонах выполнен и салон из кожи Windsor с декоративными вставками из черного дерева.
В богатую комплектацию входят, среди прочего, четырехзонный климат-контроль, передние сиденья с обогревом, вентиляцией, массажером и регулировкой в 20 направлениях.
При цене в 80 тысяч фунтов стерлингов 35th Edition станет самым дорогим Discovery в линейке.
- О преимуществах и недостатках внедорожника Land Rover Discovery рассказано тут.
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Отзывы о Land Rover Discovery ()
Это все тот же ЛендРовер!!!
Их нет кроме цены.
Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать так и ездить, чем больше Вас тем дальше мы дорогу видим