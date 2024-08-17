Особая версия крутого внедорожника: какие фишки?

Юбилейная версия Land Rover Discovery создана в честь 35-летия модели

В этом году Land Rover Discovery празднует 35‑летие. Лимитированная серия получит шильдики «XXXV» и яркие акценты на кузове.

В остальном машина станет олицетворением строгости: цвет кузова – черный или серый, литые диски диаметром 22 дюйма и тормозные суппорты за ними – черные. В темных тонах выполнен и салон из кожи Windsor с декоративными вставками из черного дерева.

Эволюция Land Rover Discovery

В богатую комплектацию входят, среди прочего, четырехзонный климат-контроль, передние сиденья с обогревом, вентиляцией, массажером и регулировкой в 20 направлениях.

При цене в 80 тысяч фунтов стерлингов 35th Edition станет самым дорогим Discovery в линейке.

О преимуществах и недостатках внедорожника Land Rover Discovery рассказано тут.