8 колес, запас хода 1000 км и 7 выстрелов в минуту – что известно про Мальву

«За рулем» рассказал о новейшем артиллерийском орудии на базе вездехода

Чтобы оценить новинку, обратимся к терминологии. Какими бывают гаубицы?

Во-первых, буксируемыми. В калибре 152 мм это хорошо известные 2А36 Гиацинт-Б и 2А65 Мста-Б, которые транспортируют с помощью тягача.

Во-вторых, самоходными на гусеничном ходу. Такие боевые машины, например 2С19 Мста-С или 2С3 Акация, обычно называют самоходными артиллерийскими установками САУ.

Недавно принятая на вооружение 2С43 Мальва базируется на колесном полноприводном шасси и относится третьему типу, который стали обозначать самоходным артиллерийским орудием САО.

Боевая машина оказалась востребована в условиях СВО как противовес французской колесной гаубице Caezar, шведской Archer и им подобных. Обычно, в силу объективных и субъективных причин, путь от появления свежей разработки до ее поставок в войска достаточно долог и исчисляется годами. А вот самоходная гаубица 2С43 преодолела его на удивление быстро.

САО Мальва оснащено гаубицей 2А65 калибром 152 мм. Скорострельность – 7 выстрелов в минуту.

Хроника Мальвы

Июль 2023 года: корпорация Ростех завершила государственные испытания САО 2С43. Причем параллельно с испытаниями было развернуто серийное производство орудия.

Август 2023 года: самоходная гаубица представлена на форуме «Армия-2023», там же Министерством обороны подписан контракт на поставку 2С43 российским вооруженным силам.

Октябрь 2023 года: первая партия САО Мальва передана Министерству обороны.

Июнь и июль 2024 года: очередные партии гаубиц отгружены войскам.

Параллельно с производством ведутся работы по модернизации САО. Их цель – увеличение дальности стрельбы самоходной гаубицы, создание нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых.

Налет с цифровым управлением

На борту Мальвы установлено 152-мм орудие 2А65 со стволом длиной 47 калибров, знакомое по САУ Мста-С и буксируемой гаубице Мста-Б.

Кабина 2С43 – бронированная. Орудие установлено открыто, чтобы не перегружать машину лишней броней, поскольку «кочующая артиллерия» не предназначена для битв непосредственно на переднем крае.

В нем использован раздельно-гильзовый способ заряжания с полуавтоматической подачей зарядов и снарядов.

В номенклатуре боеприпасов представлены осколочно-фугасные снаряды разных модификаций. Кроме того, можно использовать дымовые боеприпасы, кассетные с осколочными и кассетные с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, постановщики помех и высокоточные «Краснополи».

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 24,7 километра. Скорострельность достигает семи выстрелов в минуту. Расчет самоходной гаубицы – 5 человек. Боекомплект – 30 выстрелов.

Мальва оборудована навигацией и цифровой системой управления огнем – вычисление параметров стрельбы всеми типами боеприпасов происходит автоматически.

Реализован и режим «одновременного огневого налета»: выпущенные друг за другом снаряды летят разными траекториями и накрывают цель практически одновременно. Метод хорош не только синергетическим эффектом (вместе действующий) от нескольких разрывов, но и сокращает время нахождения установки на позиции, а значит, и вероятность ответных «прилетов».

Полноприводный кочевник

Гаубица смонтирована открыто на рамном полноприводном шасси Брянского автозавода БАЗ-6910-027 с колесной формулой 8х8.

Шасси Мальвы – четырехосный полноприводный БАЗ-6910-027 с кабиной увеличенного объема.

Длина автомобиля составляет около 13 метров. Полная масса – 32 тонны. При этом габариты боевой машины позволяют транспортировать ее в грузовом отсеке самолета Ил-76.

Используется турбодизельный двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. Коробка передач – 9-ступенчатая ЯМЗ-239. Подвеска – независимая торсионная с гидравлическими амортизаторами для каждого колеса. Что касается дорожного просвета, то он достигает почти полуметра (485 мм).

Максимальная скорость по дорогам с твердым покрытием составляет 80 км/ч. Запас хода при этом гарантирован на уровне не менее 1000 километров. Кабина расчета бронированная, с защитой от пуль стрелкового оружия и осколков.

Но какие плюсы у гаубицы на автомобильном колесном шасси?

Очевидно, что высокая мобильность самоходных артсистем дает им огромное преимущество над буксируемыми орудиями. Быстрое развертывание и уход с позиции – важнейшие качества в условиях контрбатарейной борьбы.

При этом колесная Мальва в данном случае не вытесняет, а дополняет традиционные САУ на гусеничном ходу, которые, надо признать, более универсальны: у них лучше защита экипажа, больше боекомплект и выше проходимость. Мальва же дешевле, обладает существенно большим запасом хода и ресурсом ходовой части, у нее меньше стоимость эксплуатации, более высокая скорость на шоссе и твердых грунтовых покрытиях. Ее стихия – концепция «кочующей артиллерии» на больших пространствах, разветвленной сети дорог и рядом с ними.

«За рулем» сравнил легкие бронеавтомобили России и НАТО из зоны СВО.