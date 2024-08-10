Лада Веста и жаркое лето 2024: новые проблемы и новые расходы

«За рулем» продолжает длительный тест Весты 2015 года выпуска

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

– АВТОВАЗ Год выпуска – 2015

– 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

– с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 163 000 км

Два года назад впервые промыли на Весте радиатор. Без снятия, через решетку радиатора. Пришло время сделать это более качественно: в пробках с включенным кондиционером машина норовит перегреться.

Вскрытие показало, что основной радиатор «сопливит». На замену купили Luzar за 8500 рублей. Замена, промывка конденсатора и заправка кондиционера (уже пора – на девятое лето заметно просела эффективность охлаждения) обошлись в 10 тысяч рублей.

Радиатор Весты промывали два года назад.

Лада Веста после 154 000 км: полный список проблем и расходов тут.

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