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Лада Веста и жаркое лето 2024: новые проблемы и новые расходы

«За рулем» продолжает длительный тест Весты 2015 года выпуска

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2015
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
  • Пробег на момент отчета – 163 000 км
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Подержанная Lada Vesta — что в ней обязательно сломается

Два года назад впервые промыли на Весте радиатор. Без снятия, через решетку радиатора. Пришло время сделать это более качественно: в пробках с включенным кондиционером машина норовит перегреться.

Вскрытие показало, что основной радиатор «сопливит». На замену купили Luzar за 8500 рублей. Замена, промывка конденсатора и заправка кондиционера (уже пора – на девятое лето заметно просела эффективность охлаждения) обошлись в 10 тысяч рублей.

Радиатор Весты промывали два года назад.
Радиатор Весты промывали два года назад.
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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 17351
10.08.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-53