Лада Веста и жаркое лето 2024: новые проблемы и новые расходы
Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета – 163 000 км
Два года назад впервые промыли на Весте радиатор. Без снятия, через решетку радиатора. Пришло время сделать это более качественно: в пробках с включенным кондиционером машина норовит перегреться.
Вскрытие показало, что основной радиатор «сопливит». На замену купили Luzar за 8500 рублей. Замена, промывка конденсатора и заправка кондиционера (уже пора – на девятое лето заметно просела эффективность охлаждения) обошлись в 10 тысяч рублей.
- Лада Веста после 154 000 км: полный список проблем и расходов тут.
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Отзывы о LADA Vesta ()
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.