Lada Vesta после 120 000 км: 10 вопросов и ответы эксперта

На нашем сайте и YouTube-канале материалы об эксплуатации редакционной Весты неизменно собирают много комментариев и вопросов. Отвечаем на самые популярные и интересные.

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Редакционная Лада Веста куплена в декабре 2015 года, спустя всего месяц после начала продаж модели.

За шесть лет она пробежала 120 тысяч км. В последние год-два частота поломок заметно увеличилась. А вместе с ними — и количество вопросов к нам со стороны читателей.

Не претендую на абсолютную правильность и непогрешимость по части эксплуатации машины, но свой подход готов аргументировать.

Почему меняем масло раз в 15 000 км? Какое заливаем?

Автомобили редакции обслуживаются по регламенту производителя, прописанному в сервисной книжке. Для Весты межсервисный интервал составляет 15 тысяч км.

АВТОВАЗ рекомендует Роснефть: этому совету мы и следуем.

Среди читателей и зрителей YouTube-канала «За рулем» большинство — допускаю такое — относится к своим машинам бережно и потому меняет масло чаще. Я и сам придерживаюсь такого подхода с личным транспортом. Но в общем количестве автомобилистов численное преимущество уже за теми, кто не готов тратить время и деньги на лишние визиты на сервис.

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Если опираться на рекомендацию менять масло по моточасам (каждые 300 моточасов), то при средней скорости Весты около 40 км/ч нам бы следовало это делать раз в 12 тысяч км. Так что даже при таком подходе «передерживаем» мы несильно.

В двигатель заливаем фирменную «синтетику» Lada (она же Роснефть). Опять же: масло, рекомендованное заводом. Когда обслуживали машину у дилеров, в период первых трех ТО, видимо, не было единой стратегии от завода, и сервисмены предлагали импортные масла Elf, Shell и Liqui Moly. Расход масла начался и резко вырос до 1–2 л за 15 000 км ещё на иностранных маслах и от бренда не зависит.

Почему так часто меняем сцепление? Стоит ли перепрошивать роботизированную коробку?

Индикацию перегрева сцепления за шесть лет я видел больше десятка раз.

Обвинения в агрессивной манере вождения можно было бы принять, будь наша Веста с механикой. А в роботе передачи меняет автоматика в соответствии с заложенным алгоритмом. Происходит это подчеркнуто медленно. Как уверяют вазовцы — ради увеличения срока службы сцепления. В нашем случае это почему-то не срабатывает. Третий комплект сцепления — усиленный — прошел 55 тысяч км против 18–20 тысяч у двух первых.

Четвертому досталось работать уже с обновленной прошивкой робота. Дилеры ее не делают, но умельцев хватает. За 2000 рублей мы получили ускоренные переключения, ползущий, спортивный и зимний режимы. Здоровье коробки они не подорвали: вот уже 27 тысяч км последний комплект сцепления работает исправно. Заливку новой программы управления владельцам старых Вест однозначно рекомендуем.

Как умудрились сломать крепление аккумулятора?

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Легким движением маленького гаечного ключа. Шпилька была сделана будто из пластилина. Восстановили слегка колхозным способом. Дело в том, что обломившаяся шпилька приварена к корзине АКБ. Для качественного ремонта пришлось бы покупать корзину и возиться с демонтажем. Почему было не сделать обе шпильки подвижными и съемными — еще одна загадка.

Что с качеством металла, окраски и хрома?

Металл у Весты хороший и обработан на совесть. Даже повреждения до голого металла на порогах рыжим налетом и не думают покрываться.

На заднем крыле начала отслаиваться краска. Металл пока выглядит прилично. С заднего бампера краска сходит кусками. Это последствия перекраски после аварии. Между прочим, у официального дилера.

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А вот сколов на передней части кузова многовато. Nissan Almera тольяттинской окраски противостоял им лучше, чем Веста родом из Ижевска. Слишком прижимаюсь в потоке к машинам спереди? Возможно, но не только ведь на Ладе, а у машин других марок такого количества сколов нет.

С хромированными деталями всё совсем плачевно, особенно с «бумерангами» на бампере. При таком качестве покрытия лучше бы АВТОВАЗу вовсе отказаться от хрома. На мойку Веста заезжает в те же места и с той же частотой, что и другие машины, так что пенять на какую-то особо «злую» среду эксплуатации нельзя. Конечно, если регулярно «вылизывать» машину, то и Лада будет сиять многие годы. Только почему-то другие машины не требуют к себе столько внимания, чтобы оставаться в форме.

Почему не поменяли комплект ГРМ на 90 тысячах км?

Регламент замены ремней из нашей сервисной книжки.

В сервисной книжке, прилагающейся к нашей машине, для двигателя ВАЗ‑21129 прописана замена ремня ГРМ с роликами на 180 тысячах км. Как и в случае с моторным маслом, здесь мы следуем регламенту завода. Да и самим стало интересно: выдержит ли?

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Ремень и ролики сдюжили, а вот крыльчатка помпы развалилась на 108 тысячах. Это наводит на мысли, что ресурс насоса — как раз те 90 тысяч, на которых большинство владельцев Лад меняют комплект ГРМ.

Для тех, кто смотрит исключительно в сервисную книжку, подвох скрыт не только в заявленных 180 тысячах ресурса. Про помпу там ни слова. Значит, если не подскажет мастер (а его слова некоторые могут принять за «развод»), она останется старой и до второй замены ремня с роликами не доживет.

На личной машине я, разумеется, при «втыковом» моторе не стал бы оттягивать замену. Однако АВТОВАЗ почему-то пересмотрел регламент ТО только этим летом. Теперь в нем снова привычные и успокаивающие 90 тысяч км. Почему в течение нескольких лет владельцы автомобилей Лада с подачи самого завода должны были играть в лотерею с вероятностью крупно проиграть — загадка.

Новое лобовое стекло: какое выбрали, сколько стоит?

На шестую зиму у стекла Sisecam начали сдаваться отдельные полосы обогрева.

Заводские стекла Sisecam — сплошное недоразумение. Со времен уезженных Жигулей не видел вертикальных царапин на опускных стеклах. На Весте они есть. Ветровое стекло очень быстро затирается щетками и идет трещинами от ударов камешков. Наше к середине 2021 года обрело крайне неприглядный вид.

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Сомневались, брать ли на замену вариант с обогревом. В первые два года выпуска обогрев зеркал и обоих стекол на Вестах были заведены на одну клавишу. И «лобовик» грелся очень плохо, ниже —5 ˚С на улице я его даже не включал — бесполезно. И всё же купили обогреваемое. Стекло борской фирмы KMK Glass обошлось в 13 500 рублей (с работой по замене). В первые же морозы показалось, что оно греется лучше штатного!

Кстати, если вас будут разводить на замену вместе со стеклом датчика дождя, не соглашайтесь. Грамотные мастера оставят родной, и он будет отлично работать.

Как чувствует себя каталитический нейтрализатор?

Расход масла, разумеется, не добавляет ему здоровья. Однако к 120 тысячам км он не проявляет признаков износа ни лампой Check engine, ни при компьютерной диагностике.

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Можно ли заливать АИ‑92?

Мотору конкретно нашей машины 92‑й не нравится: он отвечает детонацией. Поэтому, поэкспериментировав первые пару лет, теперь лью только «девяносто пятый». Но в целом вазовские двигатели на АИ‑92 должны реагировать нормально. Если мотор вашей машины не проявляет явного недовольства, заливайте. Экономия будет заметной.

Мыли радиаторы без снятия? Это же варварство!

Выбрал такой вариант потому, что быстро и дешево. Визуально радиатор после процедуры не пострадал, да и особого варварства в процессе я не заметил. Результат — отличный: лето выдалось жарким, мотору явно стало легче дышать.

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Конечно, лучше разобрать и тщательно промыть. Но это время, деньги и риск сделать что-нибудь не так в процессе разборки-сборки.

Почему так дорого платили за ремонт выхлопа?

Не спорю: по 5000 рублей за 15-20-минутную работу — дороговато. Можно сделать втрое дешевле — у хорошего мастера в гаражах. Но здесь сработала особенность казенной машины. Чтобы получить необходимые документы об обслуживании, пришлось податься в приличный сервис.

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