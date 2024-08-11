Вот как из автобуса сделать троллейбус: интересный проект
«За рулем» рассказал о троллейбусе МАЗ‑206Т на базе автобуса
Забавный троллейбус МАЗ‑206Т, собранный на базе автобуса МАЗ‑206, называют самым маленьким в России. Его длина – всего 8,9 м.
Вместо штатного дизеля установили тяговый электромотор ТАД‑280L4У2, когда-то выпускавшийся на заводе Динамо. В салоне тесновато, а кабина водителя не отделена перегородкой.
Малыш МАЗ‑206Т рассчитан на 72 пассажира (включая 25 мест для сидения).
МАЗ206-Т в г. Видное
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?
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- О смелой конструкции советского автобуса ЗИС‑154 рассказано в этом материале.
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Фото:Wikimedia
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11.08.2024
Фото:Wikimedia
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