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Вопрос с подвохом: почему тягач не уезжает от прицепа

«За рулем» объяснил на примере, как работает третий закон Ньютона

Что плещется в АКП? Как перебросить момент? Чему равен ваш промилле?

Обычно третий закон Ньютона, согласно которому действие равно противодействию, вызывает недоумение. Почему же лошадь тянет телегу, а не телега лошадь, если они действуют друг на друга одинаково? Школьное объяснение звучит так: силы приложены к разным телам, а потому уравновесить друг друга никак не могут. Пусть так, но почему в итоге именно лошадь, не знающая Ньютона, заставляет телегу двигаться в нужном направлении?

Поскольку мы пишем об автомобилях, то вместо лошади с телегой можно рассматривать автомобиль и прицеп. Суть не меняется, ведь если автомобиль тянет прицеп с усилием, допустим, в 200 Н, то и прицеп воздействует на автомобиль именно с таким усилием. В сумме получается ноль – так отчего груз все-таки следует за тягачом? Не ошибался ли сэр Ньютон?

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Нет, не ошибался. Равнодействующая двух сил действительно равна нулю, но ведь и тягач от прицепа при этом не уезжает! А доставка груза по назначению происходит потому, что шины тягача находятся на Земле, от которой они могут оттолкнуться.

И в этом случае действие равно противодействию: тягач толкает Землю с тем же усилием, что и Земля толкает его. Но между ним нет жесткой сцепки, а потому они «расходятся» в разные стороны.

Точно так же двигается ракета в безвоздушном пространстве: выбрасываемые из сопел ее двигателя газы летят в одну сторону, а ракета – в другую.

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Фото:Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС
Количество просмотров 1429
11.08.2024
Фото:Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС
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