Вопрос с подвохом: почему тягач не уезжает от прицепа

«За рулем» объяснил на примере, как работает третий закон Ньютона

Обычно третий закон Ньютона, согласно которому действие равно противодействию, вызывает недоумение. Почему же лошадь тянет телегу, а не телега лошадь, если они действуют друг на друга одинаково? Школьное объяснение звучит так: силы приложены к разным телам, а потому уравновесить друг друга никак не могут. Пусть так, но почему в итоге именно лошадь, не знающая Ньютона, заставляет телегу двигаться в нужном направлении?

Поскольку мы пишем об автомобилях, то вместо лошади с телегой можно рассматривать автомобиль и прицеп. Суть не меняется, ведь если автомобиль тянет прицеп с усилием, допустим, в 200 Н, то и прицеп воздействует на автомобиль именно с таким усилием. В сумме получается ноль – так отчего груз все-таки следует за тягачом? Не ошибался ли сэр Ньютон?

Нет, не ошибался. Равнодействующая двух сил действительно равна нулю, но ведь и тягач от прицепа при этом не уезжает! А доставка груза по назначению происходит потому, что шины тягача находятся на Земле, от которой они могут оттолкнуться.

И в этом случае действие равно противодействию: тягач толкает Землю с тем же усилием, что и Земля толкает его. Но между ним нет жесткой сцепки, а потому они «расходятся» в разные стороны.

Точно так же двигается ракета в безвоздушном пространстве: выбрасываемые из сопел ее двигателя газы летят в одну сторону, а ракета – в другую.

О самой неоднозначной функции в автомобиле рассказано тут.