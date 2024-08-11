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Главная загадка фар Жигулей – забавные технологии прошлого века

«За рулем» про необычное решение для фар, которое применяли на ВАЗ-2105 и 2107

Владельцы Жигулей «пятых» и «седьмых» моделей обращали внимание на пластмассовые штучки внизу и вверху фар. Рассказываем, для чего они были предназначены на самом деле.

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Появление в 1980 году ВАЗ-2105 совпало с проведением в Москве Олимпиады. В новой «пятерке» был использован прогрессивный пластик, который пришел на смену хромированным элементам кузова.

В результате новый дизайн ВАЗ-2105 перестал быть похожим на дизайн прародителя модели Fiat 124. И главным отличием стали квадратные фары. Недоумение у автовладельцев вызывали странные пластмассовые элементы на этих фарах.

«Усики», «лапки», «рожки» – как только их не называли. Но никто не мог объяснить, для чего они были нужны.
«Усики», «лапки», «рожки» – как только их не называли. Но никто не мог объяснить, для чего они были нужны.

А вы знаете или догадываетесь о назначении этих элементов на фарах? Ради интереса предлагаем вам несколько вариантов:

  • Для надежного крепления фарных стекол.
  • Для удобной поддержки корпуса фар при снятии.
  • Для правильной работы щеток стеклоочистителей на фарах.
  • Для обеспечения чистоты фарных стекол путем рассечения встречного потока воздуха.

А теперь правильный ответ.

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По сути, без щеток стеклоочистителей практического применения у этих «лапок» нет. Исключением были только редкие экземпляры «пятерок» и «семерок», на фарах которых были установлены маленькие стеклоочистители (дворники, как на лобовом стекле). К ним даже была подключена система стеклоомывателя. Такие модели Жигулей шли исключительно на экспорт.

В этом случае «лапки» выполняли функцию ограничителей хода щеток стеклоочистителей.

За счет этих пластмассок обеспечивался полный охват щетками площади фарных стекол, и они всегда оставались чистыми.
За счет этих пластмассок обеспечивался полный охват щетками площади фарных стекол, и они всегда оставались чистыми.

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По своим конструктивным особенностям корпусы фар ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 были взаимозаменяемыми. В связи с этим по техпроцессу «усики» устанавливались на всех экземплярах этих моделей, а стеклоочистители добавлялись только на экспортных вариантах, которые, впрочем, попадали и на внутренний рынок.

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Кацубо Игорь
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 11614
11.08.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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