Главная загадка фар Жигулей – забавные технологии прошлого века
Владельцы Жигулей «пятых» и «седьмых» моделей обращали внимание на пластмассовые штучки внизу и вверху фар. Рассказываем, для чего они были предназначены на самом деле.
Появление в 1980 году ВАЗ-2105 совпало с проведением в Москве Олимпиады. В новой «пятерке» был использован прогрессивный пластик, который пришел на смену хромированным элементам кузова.
В результате новый дизайн ВАЗ-2105 перестал быть похожим на дизайн прародителя модели Fiat 124. И главным отличием стали квадратные фары. Недоумение у автовладельцев вызывали странные пластмассовые элементы на этих фарах.
А вы знаете или догадываетесь о назначении этих элементов на фарах? Ради интереса предлагаем вам несколько вариантов:
- Для надежного крепления фарных стекол.
- Для удобной поддержки корпуса фар при снятии.
- Для правильной работы щеток стеклоочистителей на фарах.
- Для обеспечения чистоты фарных стекол путем рассечения встречного потока воздуха.
А теперь правильный ответ.
По сути, без щеток стеклоочистителей практического применения у этих «лапок» нет. Исключением были только редкие экземпляры «пятерок» и «семерок», на фарах которых были установлены маленькие стеклоочистители (дворники, как на лобовом стекле). К ним даже была подключена система стеклоомывателя. Такие модели Жигулей шли исключительно на экспорт.
В этом случае «лапки» выполняли функцию ограничителей хода щеток стеклоочистителей.
По своим конструктивным особенностям корпусы фар ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 были взаимозаменяемыми. В связи с этим по техпроцессу «усики» устанавливались на всех экземплярах этих моделей, а стеклоочистители добавлялись только на экспортных вариантах, которые, впрочем, попадали и на внутренний рынок.
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