#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Как максимально точно измерить уровень масла в двигателе – простой способ

Читатель «За рулем» придумал приспособление для замера уровня моторного масла

При проверке уровня масла автомобиль должен стоять горизонтально. Я взял простой, но довольно точный брелок-уровень, и стал устанавливать его в подкапотном пространстве на ровной поверхности воздухозаборника.

Брелок-уровень для точного измерения уровня масла в двигателе
Брелок-уровень для точного измерения уровня масла в двигателе
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Оказалось, что даже незначительное, незаметное для глаза отклонение от горизонтали является причиной неточных измерений уровня масла в двигателе. Показания на щупе могут отклоняться в меньшую или большую сторону на несколько миллиметров!

Теперь брелок-уровень заслуженно включен в мой «набор автомобилиста».

С.Цеханский, г. Вологда

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Назван простой способ сделать блок климат-контроля в автомобиле заметнее в дневное время суток.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:С. Цеханский
Количество просмотров 24
13.08.2024
Фото:С. Цеханский
Поделиться:
Оцените материал:
-3