Как максимально точно измерить уровень масла в двигателе – простой способ

Читатель «За рулем» придумал приспособление для замера уровня моторного масла

При проверке уровня масла автомобиль должен стоять горизонтально. Я взял простой, но довольно точный брелок-уровень, и стал устанавливать его в подкапотном пространстве на ровной поверхности воздухозаборника.

Брелок-уровень для точного измерения уровня масла в двигателе

Оказалось, что даже незначительное, незаметное для глаза отклонение от горизонтали является причиной неточных измерений уровня масла в двигателе. Показания на щупе могут отклоняться в меньшую или большую сторону на несколько миллиметров!

Теперь брелок-уровень заслуженно включен в мой «набор автомобилиста».

С. Цеханский, г. Вологда

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

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