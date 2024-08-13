Как максимально точно измерить уровень масла в двигателе – простой способ
При проверке уровня масла автомобиль должен стоять горизонтально. Я взял простой, но довольно точный брелок-уровень, и стал устанавливать его в подкапотном пространстве на ровной поверхности воздухозаборника.
Оказалось, что даже незначительное, незаметное для глаза отклонение от горизонтали является причиной неточных измерений уровня масла в двигателе. Показания на щупе могут отклоняться в меньшую или большую сторону на несколько миллиметров!
Теперь брелок-уровень заслуженно включен в мой «набор автомобилиста».
С. Цеханский, г. Вологда
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