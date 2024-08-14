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Откуда ты взялся, «горбатый» Запорожец?

«За рулем» рассказал раннюю историю ЗАЗ-965

«Горбатый» Запорожец и консервная банка

Осенью 1956 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) начали создавать то, что впоследствии превратится на другом заводе в «горбатого».

Любопытно, что на первом образце стоял бээмвэшный мотор, хоть и слабенький: мощностью 19,5 л.с. при 4500 об/мин. А при 3800 об/мин он развивал максимальные 39 Н·м момента.

«Горбатый» на выставке автомобилей, 1961 год
«Горбатый» на выставке автомобилей, 1961 год
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Советские микро: как Москвич превратился в Запорожец

Это был Москвич‑444.

Весной 1959 года все наработки были переданы на ЗАЗ. Машинка засветилась на обложке нашего журнала в апреле 1959 года.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 28
14.08.2024
Фото:Wikimedia
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