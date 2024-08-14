Откуда ты взялся, «горбатый» Запорожец?

«За рулем» рассказал раннюю историю ЗАЗ-965

Осенью 1956 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) начали создавать то, что впоследствии превратится на другом заводе в «горбатого».

Любопытно, что на первом образце стоял бээмвэшный мотор, хоть и слабенький: мощностью 19,5 л. с. при 4500 об/мин. А при 3800 об/мин он развивал максимальные 39 Н·м момента.

«Горбатый» на выставке автомобилей, 1961 год

Это был Москвич‑444.

Весной 1959 года все наработки были переданы на ЗАЗ. Машинка засветилась на обложке нашего журнала в апреле 1959 года.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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«За рулем» рассказал о десяти уникальных решениях ЗАЗ-965.