Назван отличный способ снизить шум от выхлопа, если труба прогорела
Прогорела выхлопная труба. Поиск сварщика и ожидание, пока он возьмется за работу, занимает время, а ездить с рычащим выхлопом неприятно.
После ремонта остался профиль от гипсокартона – я его разогнул, и получилась металлическая пластина нужного размера. Подогнул по форме трубы. Двумя хомутами закрепил на отверстии. Стало почти тихо!
И. Крючков, г. Тула
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