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Назван отличный способ снизить шум от выхлопа, если труба прогорела

Читатель «За рулем» придумал, как залатать прогоревшую выхлопную трубу без сварки

Экспертиза «За рулем»: проверили на прочность пластиковые хомуты

Прогорела выхлопная труба. Поиск сварщика и ожидание, пока он возьмется за работу, занимает время, а ездить с рычащим выхлопом неприятно.

После ремонта остался профиль от гипсокартона – я его разогнул, и получилась металлическая пластина нужного размера. Подогнул по форме трубы. Двумя хомутами закрепил на отверстии. Стало почти тихо!

Металлическая «заплатка» для выхлопной трубы
Металлическая «заплатка» для выхлопной трубы

И.Крючков, г. Тула

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Ревин Алексей
Фото:И. Крючков
Количество просмотров 3
20.08.2024
Фото:И. Крючков
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