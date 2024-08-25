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Вопрос с подвохом: почему домкрат в рыхлой почве вязнет, а танк – нет?

«За рулем» объяснил, зачем водители подкладывают доску под домкрат

Тест домкратов: мы знаем, какой для вас лучше

Что сильнее давит на почву: автомобильный домкрат или танк? Казалось бы, ответ ясен: танк. Однако попытайтесь поддомкратить автомобиль на рыхлой почве: пята домкрата тут же «утонет»! А вот тяжеленный танк проедет мимо без приключений. Как это понимать? Дело в том, что вопрос задан некорректно. Есть сила давления, а есть давление. Сила давления – это та сила, с которой предмет давит на поверхность. Если эта поверхность горизонтальная, то сила давления равна весу.

Но почему тогда мы проваливаемся в снег без лыж и не проваливаемся с ними? С лыжами ведь вес даже больше? Вот тут и выходит на сцену понятие давления, которое ошибочно иногда называют удельным, хотя это «масло масляное».

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Вопрос с подвохом: почему тягач не уезжает от прицепа

Для грунта (снега) важна сила давления, приходящаяся на каждый его квадратный сантиметр. Это и есть то самое давление. Именно от него зависит, провалится ли домкрат в грязь, закопаются ли шины в песок и будет ли топливо хорошо распыляться форсункой. Таким образом, сила давления танка значительно больше, чем у домкрата, а вот давление, за счет широких гусениц, меньше! Силу давления можно измерять в ньютонах Н, а давление – в Н/см².

Если колесо приходится заменять где-то на рыхлом грунте (возле пляжа, к примеру), то под домкрат обязательно нужно подложить подходящую широкую доску. Сила давления остается прежней, а вот каждый квадратный сантиметр поверхности, на который она давит, почувствует облегчение.

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«За рулем»
Фото:Unsplash
Количество просмотров 20
25.08.2024
Фото:Unsplash
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