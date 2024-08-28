Когда в России будут производить свои автомобили «от» и «до»?
Эксперт «За рулем» – о сильных и слабых сторонах автопрома РФ
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Локализацию производства каких компонентов можно считать успешной?
Никита Гудков
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
– Автомобиль – это уникальное изделие, объединяющее усилия самых разных видов промышленности: черной и цветной металлургии, металлообработки, химической промышленности, нефтегазовой, оптики, легкой промышленности, резинотехнической и даже часовой промышленности.
В принципе, все эти отрасли были неплохо развиты и в СССР, и в той или иной степени функционируют и сейчас. Основные сложности – с электронной промышленностью.
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Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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28.08.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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