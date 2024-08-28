Когда в России будут производить свои автомобили «от» и «до»?

Эксперт «За рулем» – о сильных и слабых сторонах автопрома РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Локализацию производства каких компонентов можно ­считать успешной?

Никита Гудков

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Автомобиль – это уникальное изделие, объединяющее усилия самых разных видов промышленности: черной и цветной металлургии, металлообработки, химической промышленности, нефтегазовой, оптики, легкой промышленности, резинотехнической и даже часовой промышленности.

В принципе, все эти отрасли были неплохо развиты и в СССР, и в той или иной степени функционируют и сейчас. Основные сложности – с электронной промышленностью.

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О том, как работает бывший шинный завод Nokian, рассказано тут.