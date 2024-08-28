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Когда в России будут производить свои автомобили «от» и «до»?

Эксперт «За рулем» – о сильных и слабых сторонах автопрома РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

Локализацию производства каких компонентов можно ­считать успешной?

Никита Гудков

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

Автомобиль – это уникальное изделие, объединяющее усилия самых разных видов промышленности: черной и цветной металлургии, металлообработки, химической промышленности, нефтегазовой, оптики, легкой промышленности, резинотехнической и даже часовой промышленности.

В принципе, все эти отрасли были неплохо развиты и в СССР, и в той или иной степени функционируют и сейчас. Основные сложности – с электронной промышленностью.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Никита Гудков
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 29
28.08.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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