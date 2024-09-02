Перевозить пассажиров будут по новым правилам — уже с 1 сентября

«За рулем» выяснил тонкости законодательных изменений в сфере пассажироперевозок.

Генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Сергей Карпов рассказал о ключевых изменениях в законодательстве, касающихся организации пассажирских перевозок в России. ФБУ «Росавтотранс» выполняет функции федерального органа исполнительной власти при организации регулярных перевозок по межрегиональным и международным маршрутам.

Сергей Карпов, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»

С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения к Федеральным законам №259-ФЗ и №220-ФЗ, регулирующим сферу пассажирских перевозок. Вкратце, эти изменения направлены на упорядочение рынка, повышение безопасности перевозок и создание равных условий для всех участников рынка.

Ключевые изменения с 1 сентября 2024 года

Четкие определения видов перевозок

Теперь законодательно закреплены четыре вида пассажирских и грузовых перевозок, осуществляемых на территории России:

регулярные перевозки пассажиров и багажа;

перевозки пассажиров и багажа по заказам;

перевозки пассажиров и багажа легковыми такси;

перевозки грузов.

Это позволяет более точно классифицировать деятельность перевозчиков и усилить контроль над соблюдением законодательства.



«Прямое определение видов перевозок, разрешенных к осуществлению в Российской Федерации, дает предпринимателям четкое понимание при выборе вида деятельности, которым они хотят заниматься, что есть только 4 вида перевозок, которые можно выполнять законно, и для их выполнения необходимо исполнение всех нормативно-правовых актов, относящихся к конкретному виду перевозок, а все остальные варианты предпринимательской деятельности законодательством России не допускаются», – пояснил Сергей Карпов.

Есть еще одно важное нововведение, которое должно сократить количество нелегальных перевозчиков и повысить безопасность пассажиров.

«Введен запрет на заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности, а также запрет на осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, а также распространение информации об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу на указанных условиях», – рассказал глава «Росавтотранса».

Это должно предотвратить маскировку регулярных перевозок под заказные.

Изменения в законе для межрегиональных перевозок

Важным нововведением стало автоматическое очищение реестра маршрутов. То есть, был введен механизм исключения из реестра межрегиональных маршрутов, которые не эксплуатируются перевозчиками. Это позволит оптимизировать реестр и исключить из него «мертвые» маршруты.

«Реализация 39-й статьи 220-ФЗ привела к тому, что в реестре маршрутов сейчас находится порядка тысячи маршрутов, по которым разрешительные документы не выданы и перевозки не осуществляются, – привел статистику Сергей Карпов. – Введенные изменения позволят данные маршруты либо привести в соответствие к требованиям 220-ФЗ, либо исключить из реестра».

Процедура получения разрешений

Процедура рассмотрения заявок перевозчиков на установление и изменение межрегиональных маршрутов теперь будет не такой сложной, как раньше.

«С вступлением в силу изменений 220-ФЗ упрощается процедура рассмотрения заявлений перевозчиков на установление и изменение межрегиональных маршрутов, сокращается количество оснований для отказа в установлении и изменении маршрутов», – подчеркнул Сергей Карпов.

Расширение полномочий федеральных органов

Федеральным органам предоставлены дополнительные полномочия по контролю соблюдения законодательства в сфере межрегиональных перевозок.

«Не секрет, что организаторы таких перевозок (не относящихся ни к одному из видов пассажирских перевозок, регулируемых законами РФ) имеют разработанные алгоритмы обхода законодательства, заранее подготовленные типовые соглашения и наборы документов для лиц, физически выполняющих перевозки, – описывает нынешнее положение дел Сергей Карпов. – Эти изменения значительно упростят задачу контролирующих и правоохранительных органов при выявлении и пресечении перевозок грузов, пассажиров и багажа, не предусмотренных законом».

Ожидаемые эффекты изменений

За счет ужесточения требований к перевозчикам и усиления контроля за их деятельностью безопасность перевозок должна существенно повыситься.

При этом условия для всех участников рынка станут одинаковыми, что устранит недобросовестную конкуренцию за счет создания прозрачных правил игры.

Для законопослушных перевозчиков процедуры получения необходимых для работы разрешений станут проще.

Вступление в силу новых законодательных норм – это начало нового этапа развития рынка пассажирских перевозок в России, которые должны теперь стать качественнее, безопаснее и дешевле за счет здорового усиления конкуренции внутри видов перевозок и, наоборот, сокращения ее между заказными и регулярными пассажирскими перевозками.