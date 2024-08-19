Академия Groupauto: Чаще всего подделывают фильтры и амортизаторы

На выставке MIMS рассказали, как найти проверенного поставщика запчастей

В России есть те, кто обучает персонал станций техобслуживания и магазинов автозапчастей, а также всех желающих, правильно работать не только с клиентами-автомобилистами, но и с поставщиками запчастей и комплектующих, открывая им секреты поиска добросовестных контрагентов. Проще говоря, тех, кто не допускает контрафакт на свои прилавки и склады.

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору журнала «За рулем», авторитетного автомобильного издания, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал руководитель Академии Groupauto Александр Ухов.

— Для чего нужно обучение и что оно из себя представляет?

— У нас ассоциация поставщиков. Наша задача – продвижение, а значит, обучение персонала. Мы обучаем людей правильно коммуницировать, включая руководителей, упаковывать информацию так, чтобы бизнес был максимально эффективным.

В доковидные времена использовалась следующая схема: личная встреча, 12 человек, 2 дня по 8 часов. И при таком подходе хорошо усваивалось только 20% преподаваемой информации. Но недавняя пандемия все изменила. Теперь схема другая. Мы записали онлайн-материалы для самостоятельного обучения. Человек приходит отрабатывать с мастером уже усвоенный материал. Теперь это 7-8 занятий вместо 2 дней. И это оказалось гораздо эффективнее.

Восемь занятий стоят у нас 2-3 тысячи рублей за каждое. Комплексная стоимость – примерно 25 тысяч рублей. Это не так много, учитывая, что обучение быстро окупается.

— Почему сегодня важна коммуникация с клиентом?

— Мы уже привыкли к хорошему обслуживанию. Автобизнес – это та же сфера обслуживания. Сегодня, по различным подсчетам, в России от 40 тысяч до 70 тысяч станций обслуживания. У клиентов есть выбор. Кто-то хочет пообщаться с мастером, кто-то предпочитает дистанцироваться и сидеть в клиентской зоне с телефоном. К каждому нужно найти подход – это веяние времени.

— Сколько, по вашим оценкам, контрафакта на рынке запчастей?

— Контрафакта много, хотя точных подсчетов никто не вел. Но ведь клиенту достаточно один раз нарваться на контрафакт или подделку, чтобы запомнить этот опыт на всю жизнь. А результат может быть плачевным.

— Как правильно выбирать запчасти и комплектующие?

— Нужно работать только с проверенными поставщиками. Хорошо иметь список надежных дистрибьюторов. То, что они везут сами, – всегда оригинал. Но проблема в том, что поставщик не всегда успевает привозить все сам. Иногда процесс передоверяют другим фирмам. Поэтому при заказе важно также уточнять, с какого склада везут для вас продукцию.

— По какому направлению больше всего контрафакта?

— Чаще всего подделывают фильтры Mann, амортизаторы и другие расходники.

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