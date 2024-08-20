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Глава СТО: «Автомобили из Китая — настоящее Лего»

Селезнева (РАСТО) объяснила, почему владельцы «китайцев» уходят от официалов

Ситуация с автопарком нашей страны печальная – он стремительно стареет. Чаще всего автомобили, с которыми сервисменам приходится иметь дело, – иномарки в возрасте 12-15 лет. Однако владельцы не спешат расставаться с любимыми западными и восточными брендами.

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Китайские же автомобили не так просты в плане ремонта и обслуживания, и часто для них нет руководств на русском языке, которые следовало бы сделать обязательными для приходящих на российский рынок автопроизводителей.

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS AutomobilityMoscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказала председатель Региональной ассоциации станций технического обслуживания автомобилей (РАСТО), руководитель техцентра «Волин» Ольга Селезнева.

— Что касается автомобилей из Китая, то это настоящее «Лего», которое нужно еще уметь собрать. С теми марками, которые давно присутствуют на рынке, работать проще – есть доступ к технической документации и ее переводы. А вот с новичками бывают настоящие квесты.

Причем покупатели китайских машин быстро уходят от официальных дилеров.

Причина в том, что большинство из них заинтересованы в продаже, но не в обслуживании. Люди сознательно уходят от дилеров, но и мы берем на обслуживание не всех, а только автомобили тех брендов, в которых уверены, что сможем разобраться.


  • «За рулем» рассказал о специальных маслах для китайских двигателей.

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«За рулем»
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.08.2024
Фото:Depositphotos
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