Проверили китайский кроссовер на стойкость к перегреву – удивились!

«За рулем» изучил, как повлияла жара лета-2024 на кроссовер Jetour Dashing

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7

Изготовитель – Jetour, Китай

– Jetour, Китай Год выпуска – 2023

– 2023 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024 года

– с апреля 2024 года Пробег на момент отчета – 23 000 км

С наступлением 30‑градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления.

Передняя панель кроссовера деформировалась под воздействием солнечных лучей

Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце. Давно не встречал подобного у современных автомобилей – могу вспомнить такие случаи разве что на Форде Mondeo пятого поколения.

Нужно было пустить по пластиковой панели рёбра жесткости или сделать еще одно крепление – а главное, всё это испытать на стойкость к перегреву.

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Об интересных особенностях китайского кроссовера подробно рассказано тут.