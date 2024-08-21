Проверили китайский кроссовер на стойкость к перегреву – удивились!
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7
- Изготовитель – Jetour, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024 года
- Пробег на момент отчета – 23 000 км
С наступлением 30‑градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления.
Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце. Давно не встречал подобного у современных автомобилей – могу вспомнить такие случаи разве что на Форде Mondeo пятого поколения.
Нужно было пустить по пластиковой панели рёбра жесткости или сделать еще одно крепление – а главное, всё это испытать на стойкость к перегреву.
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- Об интересных особенностях китайского кроссовера подробно рассказано тут.
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