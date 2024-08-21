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Проверили китайский кроссовер на стойкость к перегреву – удивились!

«За рулем» изучил, как повлияла жара лета-2024 на кроссовер Jetour Dashing

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Наездили на китайском кроссовере 18 500 км: что понравилось? А что удивило?

Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7

  • Изготовитель – Jetour, Китай
  • Год выпуска – 2023
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 23 000 км
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С наступлением 30‑градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления.

Передняя панель кроссовера деформировалась под воздействием солнечных лучей
Передняя панель кроссовера деформировалась под воздействием солнечных лучей

Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце. Давно не встречал подобного у современных автомобилей – могу вспомнить такие случаи разве что на Форде Mondeo пятого поколения.

Нужно было пустить по пластиковой панели рёбра жесткости или сделать еще одно крепление – а главное, всё это испытать на стойкость к перегреву.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Об интересных особенностях китайского кроссовера подробно рассказано тут.
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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
21.08.2024
Фото:
«За рулем»
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