3000 компаний из 21 страны – на MIMS установлен рекорд

Гендиректор ITEMF Expo рассказала о новой автовыставке в «Экспоцентре» в декабре

Количество автовыставок и автошоу в мире сократилось. В частности, в Европе отменили ряд мероприятий, а у тех, которые не отменили, резко уменьшилось количество участников. В России же все наоборот, и пример тому – MIMS Automobility Moscow.

О чем говорит этот выставочный ажиотаж и какие новые мероприятия планируются, Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказала генеральный директор ITEMF Expo Анна Манвелова.

— MIMS проводится в «Экспоцентре» уже в 28-й раз. Но в этом году наблюдается небывалый наплыв участников. Обойти всех физически невозможно. Что происходит?

— Мы делаем важную работу. Создаем платформу для развития автомобильной отрасли. В этом году представлено около 3000 компаний из 21 страны. Есть и новые страны — Малайзия и Индонезия. О чем это говорит?

Выставка – это всегда зеркало индустрии. Продается и покупается не так много машин, а значит, есть необходимость обслужить, отремонтировать и сохранить те, что есть.

Мы видим, что в 2022 году выросло не только число российских участников, вырос и уровень представленной продукции.

— В прошлом году на MIMS были автомобили, немного, но были, в этом их нет совсем...

— Да, в прошлом году были «Автотор», дилеры, новинки. Это не наша специализация, но из-за высокой концентрации специалистов нас попросили отвести часть площадей под автомобили, и мы пошли навстречу.

В этом году все по-другому: мы с 12 по 15 декабря проведем в «Экспоцентре» отдельный автосалон с новинками. Будут легковые и коммерческие машины, и не только наши, но и китайские.

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