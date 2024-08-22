Окисление, слабые моющие свойства: почему у «китайцев» низкие требования к маслу

Представитель LUBRIGARD рассказал, как увеличить ресурс китайских автомобилей

Вопрос, какое масло лучше заливать в энергонагруженные двигатели китайских автомобилей, задают очень часто. Мы уже рассказали, кто производит эти масла, а теперь расскажем, на какие их можно заменить, чтобы увеличить ресурс двигателя.

Об этом простом способе Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал коммерческий директор LUBRIGARD Александр Платонов.

– Сегодня на рынке огромное количество масел. Откуда они и как в них разобраться?

– Рынок сильно поменялся. С 2022 года произошла глобальная трансформация. Раньше было четыре мировых производителя моторных масел, а сейчас присадки могут быть, в том числе, как российские, так и китайские.

Что касается китайских присадок, выбор здесь большой: есть продукция отличного качества, а есть и откровенно плохого.

– Формирование рынка масел завершилось?

– Нет, многие компании создают свои бренды, рынок полностью пока еще не сформировался.

– Как выбирать сегодня масло рядовым автолюбителям? Есть старые бренды, но с турецкого и китайского рынков, а есть много новых ноунеймов.

– Мой совет – не гнаться за известными брендами. Они приходят по параллельному импорту, поэтому встречается много некачественного и контрафактного товара, а также откровенной подделки.

Лучше ориентироваться на продукцию известных российских производителей, которые несут гарантийные обязательства.

Сегодня важно продлить срок службы автомобиля, поэтому выбор смазочного материала имеет важное значение. Например: об этом мало говорят, но сегодня запрещенные присадки, которые повышают октановое число топлива, разрешены к экспорту. В результате можно нарваться на топливо, которое сокращает ресурс двигателя. Это и лаковые отложения, и образование коррозии. Поэтому производители присадок для масел используют такие формулы, которые умеют нейтрализовывать вред от присадок для бензина.

– Рецептура масел за последние годы изменилась?

– Да. Это как научить ребенка ходить. Мы тестировали и улучшали масла в процессе эксплуатации.

– В чем специфика китайских двигателей?

– Тут, скорее, надо говорить о специфике китайских производителей и их требованиях к качеству смазочных материалов. Мы разговаривали с китайцами: почему так, почему такие упрощенные требования? Они к этому относятся просто и закладывают короткий интервал замены масла.

– Если уйти от китайских масел в их машинах и перейти на более качественные, это продлит ресурс двигателя?

– Да, и это не такие большие вложения, между прочим.

«Небывалые возможности» – каким станет российский автопром через 5 лет.