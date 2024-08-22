Сергей Зеленьков: Увеличить ресурс подшипников в 5-10 раз — это реально

На выставке MIMS рассказали, как помочь двигателю автомобиля прослужить дольше

Технология безразборного ремонта и защиты бензиновых и дизельных двигателей появилась в России более 20 лет назад благодаря инженерам из Санкт-Петербурга, которые создали продукт на основе природного минерала. Он известен как триботехнология Suprotec.

Составы Suprotec – это специальный класс материалов, которые модифицируют трение, не изменяя характеристик смазок. И хотя многие водители называют их присадками и добавками, они таковыми не являются, ведь они не изменяют характеристики смазочных материалов. Это просто отдельный продукт, улучшающий противозадирные и противоизносные свойства движущихся деталей и механизмов.

Об особенностях продукта и его перспективах на рынке Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал генеральный директор ООО «НПТК «СУПРОТЕК» Сергей Зеленьков.

– Еще несколько лет назад люди не очень доверяли присадкам. Почему?

– В эпоху дикого предпринимательства были умельцы, которые добавляли в масло всякие сомнительные вещества, из-за чего двигатели часто выходили из строя. Поэтому нам пришлось выйти на рынок и создать новый рынок потребления присадок. Это не те присадки, которые добавляют на заводах и служат для улучшения свойств масла. Наша технология направлена на упрочнение металла в зонах трения и восстановление изношенных деталей в процессе штатной эксплуатации. Состав действует не на масло, а непосредственно на трущиеся детали.

– Компании уже 22 года. Когда вы достигли оптимальных параметров по этим составам?

– Нет предела совершенству, у нас работают пытливые умы. Они защищают диссертации в системе Минобороны, а человек, занимающийся НИОКР, не может остановиться. Мы используем минералы, добываемые из природы и купажируемые определенным образом. И все время появляется что-то новое. Технология сложная, но использование простое: любой человек берет флакон, размешивает его содержимое, заливает в моторное масло и продолжает поездку.

– Что за таинственные компоненты, которые всё обеспечивают?

– В наших продуктах представлена вся таблица Менделеева, но в очень малом количестве. Тут важно понимать, как их измельчать, как купажировать, ведь даже измельчение бывает разным.

– Все составы, таинственные вещества, разработка – это все российское?

– Продукт на 100% российский. То, что мы разработали в России, не могли создать за рубежом, и это восхищало наших коллег там. Например, мы добились того, что применение наших технологий увеличивает ресурс подшипников в 5-10 раз. Мы проводили множество испытаний, и сегодня ресурс торсионных держателей в скоростных поездах, таких как «Ласточка», с помощью нашего продукта увеличен в несколько раз. Это не импортозамещение, а новые технологии.Теперь Suprotec также производит пластичные смазки и смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Хорошие СОЖ очень дорогие, и мы поняли, что можем делать их дешевле и лучше. Недавно мы заключили соглашение с одним из российских сланцевых заводов, и теперь пластичные смазки из материалов этого завода будут выпускаться под маркой Suprotec.

– Может быть, это повод заняться выпуском масел? Сегодня есть дефицит доверия ко многим брендам, в том числе старым. Слишком много подделок.

– С 2016 года мы решали эту проблему и долго искали место для производства. Создание собственного завода – слишком затратная история, поэтому мы нашли завод в Германии с высоким качеством и уровнем технологий. Два года мы разрабатывали рецептуру, лаборатория Германии нам ее изготовила, и мы вывели на рынок Suprotec Atomium – синтетическое масло с 85% ПАО и 7% эстеров. Однако в 2022 году ситуация изменилась, и мы начали производить полусинтетику в России – Suprotec Comfort. Базовое масло теперь берем в России, а ПАО покупаем в Китае, тщательно контролируя уровень его качества. Накануне выставки мы снова запустили производство масла Suprotec Atomium – уже в Санкт-Петербурге.

– Как ситуация последних лет повлияла на ваши цены?

– Бывают периоды, когда приходится многое переосмысливать. Мы сделали все возможное, чтобы логистика не увеличивала стоимость продукции и чтобы рост цен на ингредиенты не отражался на конечной цене. С 2014 по 2024 год мы лишь незначительно увеличили стоимость. Инфляцию никто не отменял, но нам было важно сохранить наших клиентов. Уровень розничных цен почти не изменился, и благодаря новым рынкам сбыта нам удается поддерживать доступность нашей продукции.