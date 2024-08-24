От бочки к военной тайне — новое поколение армейских бензовозов

«За рулем» рассказал о путях модернизации самых ценных военных автомобилей

С пустыми баками даже самые грозные боевые машины замрут изваяниями из металла. Без своевременного снабжения бензином и соляркой танки, БМП, бронетранспортеры, мотовездеходы, другая колесная и гусеничная техника, да еще дизель- и бензогенераторы становятся бесполезными.

Учитывая, что в районе боевых действий работающей сети стационарных АЗС нет, обеспечение горючим возложено на грузовики-топливозаправщики. Их ценность для армии, ведущей боевые действия, трудно переоценить.

А теперь представьте, как выглядит колонна транспорта материально-технического обеспечения. И с земли, и с высоты птичьего (сейчас уже читаем – беспилотного) полета характерный облик грузовика-бензовоза с «бочкой» – отличная и простая мишень. В эпоху войн моторов беззащитный топливозаправщик – лакомая цель, оправдывающая использование почти любого типа оружия – от дронов-камикадзе до артиллерии и ракет.

Стоящие на вооружении топливозаправщики КАМАЗ-5350 и КАМАЗ-63501. На борту последнего находится автоцистерна с самозатягивающимся полимерным материалом, способная выдержать попадание пули из автомата Калашникова. Но маскировка... Назначение автомобиля распознает даже ребенок, что уж говорить об агентурной или технической разведке.

Опыт СВО лишний раз подтвердил – транспорт с топливом необходимо прятать и защищать.

Легким движением руки...

… бензовоз превращается в обычный грузовик. Фантазия? Ничуть! На Форуме «Армия-2024» заводом «Вектор» из города Чебаркуль был представлен топливозаправщик АТЗ-8-4320, снабженный маскировкой, в которую заложен подобный принцип.

АТЗ-8-4320 – заправщик для современных конфликтов. Снабжен средствами маскировки и защиты.

Автоцистерна традиционно расположена за кабиной. Но не открыто. В ширину она не такая большая, как на большинстве гражданских бензовозов. Это позволило разместить вокруг нее конструкцию из металлических профилей для крепления быстросъемного тента. В походном положении автомобиль практически неотличим от стандартного бортового грузовика или платформы с тентом.

Перед заправкой техники военнослужащие оперативно расстегивают крепежные соединения типа «скоба – люверс – ремень» и отбрасывают ткань с двух бортов наверх, открывая цистерну. Маскировка происходит в обратной последовательности. Общее время развертывания/свертывания заправочного комплекса составляет 5 минут.

Опускаем и закрепляем тент. Всё: цистерна и отсек для 15 канистр скрыты от любопытных глаз, а перед нами обычный армейский грузовик.

Топливная емкость – двухсекционная, что необходимо для одновременной перевозки разных нефтепродуктов. Ее вместимость – восемь кубических метров (по четыре куба в каждой секции). Производительность бортового насоса – 30 кубометров в час. То есть время наполнения/опорожнения цистерны составляет около 15 минут.

Но это не все емкости с топливом, что есть на борту автомобиля. Под тентом между цистерной и кабиной предусмотрено место для перевозки 15 двадцатилитровых канистр (пять рядов по три штуки).

Броня для людей и горючего

Топливозаправщик базируется на трехосном шасси армейского полноприводного грузовика Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 230-240 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Помимо специального оснащения (узел выдачи топлива, напорно-всасывающие рукава, насосное оборудование, антистатический рукав, раздаточный пистолет и т.д.), автомобиль укомплектован так называемой панцирной защитой от пуль и осколков. Это бронелисты, укрывающие радиатор, капот, боковые части моторного отсека, собственные баки грузовика, двери, крышу и остекление кабины.

С этого ракурса хорошо видны бронелисты защиты емкости с топливом. Под цистерной закреплены пеналы для напорно-всасывающих рукавов.

Дополнительной преградой от поражения дронами служит еще и сетка, смонтированная над кабиной. Драгоценное топливо тоже не осталось без защиты. Цистерна и узел выдачи топлива со всех сторон укрыты бронелистами. Защита является быстросъемной – при необходимости ее можно демонтировать полностью или частично.

Панцирная защита кабины и моторного отсека – на болтовых соединениях. Ее при необходимости можно демонтировать. Приоткрытая бронированная дверь защищает узел выдачи топлива.

Топливозаправщик АТЗ-8-4320 – это наиболее яркий, но не единственный пример разработок, призванных замаскировать перевозчиков горючего.

На стенде АО «АЗ Урал» был представлен топливозаправщик АТЗ-17 на шасси С35510 колесной формулы 6х4. Здесь транспортное средство специального назначения и вовсе наделили обликом гражданского грузовика с кабиной вагонной компоновки. Но суть доработки неизменна – цистерна замаскирована быстросъемным тентом.

Хотелось бы скорейших поставок подобных разработок подразделениям материально-технического обеспечения. В нынешних условиях надежная защита и маскировка как способ соблюдения военной тайны – верный способ избежать потерь в ходе снабжения армии.

Форум «Армия-2024»: огневая мощь, скорость, защита, маскировка. «За рулем» рассказал об эволюции колесной и гусеничной военной техники.