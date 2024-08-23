Алексей Лаврик: С Китаем нужно работать «вдолгую»

В автокосметике европейское сырье замещается российским, китайским и корейским

Китай все больше вторгается во все сферы, в том числе в отрасли автохимии и автокосметики. Насколько это сегодня серьезно?

Об этом Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал Алексей Лаврик, основатель российского семейного бренда LAVR, который специализируется на производстве автохимии и автокосметики.

– Как сегодня изменился рынок автокосметики и автохимии?

– На примере своей компании могу сказать, что несильно. Есть контрактные производства, мы привозим какие-то продукты, но основа так и осталась отечественной. Только раньше большая часть сырья была европейской, сейчас все замещается российским, китайским и корейским.

– Почему это всё не локализовать в России?

– Потому что мы многое разучились делать. И задача Китая сейчас еще больше нас «поработить», подсадить на свои продукты. И это мы, прежде всего, видим по авторынку. Они готовы за копейки привезти свой продукт или даже себе в минус, лишь бы только развалить наше производство. А покупателей волнует, прежде всего, цена, и они на эту наживку клюют.

– Как поменялись потребительские предпочтения по автохимии и косметике за последние 2-3 года?

– Есть «патриоты», которые любят все иностранное: висит американский, немецкий флаг – значит, надо брать. Они, несмотря ни на что, покупают BMW, Audi и так далее, их не переубедить. Есть люди, которые понимают, что нужно искать компромисс между ценой и качеством. Здесь Китай начинает преобладать, и эти люди покупают китайское или отечественное, то есть то, что это качество обеспечивает. И есть те, которые готовы покупать только самое дешевое, и им не важно, где это сделано.

Я недавно был в Китае и понял простую вещь. Если мы планируем работать с Китаем по-легкому, на коротком периоде, то этот проигрышный подход. Китай сильно меняется, меняются правила. Если мы хотим выстроить отношения более длительные, более стабильные, более надежные, то нужна другая степень интеграции. Нужны совместные предприятия, чтобы Китай стал частью компании, а не просто каким-то поставщиком, как это было с европейскими производителями.