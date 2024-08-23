Почему сегодня не стоит покупать моторное масло известных брендов

Андрей Сердюк рассказал «За рулем», на каком масле удается экономить топливо

На рынке сегодня представлено такое многообразие моторных масел, что от красочных этикеток рябит в глазах. Стоит на полках автомагазинов и масло брендов, которые официально ушли из России.

Понятно, что вполне приличный продукт может попадать к нам по серым схемам, а могут его и бодяжить в ближайшем гараже. При этом цена сегодня не гарантирует качества. Как не нарваться на подделку?

Об этом Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал Андрей Сердюк, инженер-механик по подготовке кадров и качеству продукции компании Totachi.

– Totachi слово явно японское. Так ваша продукция производится в Японии или в России?

– Сейчас это уже международная компания, а когда-то был, да, японский производитель твердых пластичных смазок. Сегодня заводы нашей компании расположены по всему миру – в Японии, Сингапуре, Шри-Ланке, Китае… Часть нашей продукции экономкласса производят в Обнинске. Теперь мы также выпускаем и запчасти.

– На российском рынке представлено огромное количество масел, как не потеряться рядовому потребителю?

– Сегодня покупать масло известных брендов я бы не советовал. Мы поставляем свое масло для первой заливки на конвейер, и я знаю, что и сами автопроизводители этого не рекомендуют. Часто в брендированных флаконах продукция непонятного качества. Например, продукт поставлен по схеме параимпорта, но непонятно его движение – для какой страны это масло произведено, с какими характеристиками.

Я бы порекомендовал покупать то масло, которое невыгодно подделывать. Недорогое и непремиальное. Так называемый контрафакт, конечно, не уничтожит мотор, но значительно сократит его ресурс.

– А как у вас сегодня обстоят дела с присадками?

– У нас есть заводы за пределами России, поэтому сложностей нет. Для предприятия в России мы вынуждены приобретать присадки в Китае. Тут вопросы, конечно, есть. На качество жалоб нет, но оно не совсем понятное, исследований на него особо не предоставляют.

– Как дальше будет развиваться отрасль производства моторного масла?

– По пути все большего соблюдения требований, стандартов: правила с каждым годом становятся все строже. Так, совершенствуются конструкции двигателей, все чаще применяются маловязкие масла, на них удается больше экономить топлива, на более вязких (по некоторым оценкам) чуть продлевается ресурс двигателя. Но при этом очень важно, чтобы масло было подходящим для типа двигателя и его систем.