Прямая линия: задавайте вопросы о трансмиссии автомобиля
Как правильно обслуживать коробки передач разного типа, сцепление и его гидропривод, карданную передачу, ШРУСы, приводы колес? На эти и другие вопросы о трансмиссии ответит технический эксперт.
Ваши вопросы мы адресуем в компанию «ПРАМО» – крупнейшему оптовому поставщику запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и пр.).
Технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов
На вопросы читателей «За рулем» ответит технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов.
Ответы опубликуем на сайте и в октябрьском выпуске журнала «За рулем».
Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected]. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее – так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.
Фото:Depositphotos и ПРАМО
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27.08.2024
Фото:Depositphotos и ПРАМО
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