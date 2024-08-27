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Прямая линия: задавайте вопросы о трансмиссии автомобиля

Как правильно обслуживать коробки передач разного типа, сцепление и его гидропривод, карданную передачу, ШРУСы, приводы колес? На эти и другие вопросы о трансмиссии ответит технический эксперт.

Ваши вопросы мы адресуем в компанию «ПРАМО» – крупнейшему оптовому поставщику запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и пр.).

Технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов
Технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов

На вопросы читателей «За рулем» ответит технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов.

Ответы опубликуем на сайте и в октябрьском выпуске журнала «За рулем».

Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected]. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее – так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.

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«За рулем»
Фото:Depositphotos и ПРАМО
Количество просмотров 7
27.08.2024
Фото:Depositphotos и ПРАМО
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