Прямая линия: задавайте вопросы о трансмиссии автомобиля

Как правильно обслуживать коробки передач разного типа, сцепление и его гидропривод, карданную передачу, ШРУСы, приводы колес? На эти и другие вопросы о трансмиссии ответит технический эксперт.

Ваши вопросы мы адресуем в компанию «ПРАМО» – крупнейшему оптовому поставщику запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и пр.).

Технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов

На вопросы читателей «За рулем» ответит технический эксперт компании «ПРАМО» Александр Конов.

Ответы опубликуем на сайте и в октябрьском выпуске журнала «За рулем».