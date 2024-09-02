Ваш автомобиль уже не ваш! – назван подвох «гаджетов на колесах»

«За рулем» выяснил, чем грозит автовладельцам удаленная блокировка мультимедии

Производитель электромобилей Zeekr грозит удаленно блокировать мультимедийные системы на машинах, которые предназначены для китайского рынка, но эксплуатируются в других странах. Будет ли Zeekr вставлять палки в колеса или нет – это мы еще поглядим. Пока все Зикры ездят исправно. Однако мультимедийная система в сложном электромобиле (и даже в автомобиле) – это больше чем просто радио. Эксплуатировать наполовину заблокированные машины будет весьма затруднительно.

Не только Zeekr

Подобные действия со стороны производителей ожидались давно, но китайцы стали первыми, кто открыто заявил о таком подходе.

Раньше невозможно было даже представить, что автомобиль, купленный за честно заработанные деньги, кто-либо может заблокировать удаленно или как-то серьезно ограничить его работу. Но сейчас, когда автомобили стали по сути гаджетами на колесах, которые постоянно подключены к интернету, это уже реальность.

Нажмите на кнопку

Многие мои знакомые, которые приобрели свежие модели автомобилей известных европейских марок, хвастались тем, что к автомобилю теперь прилагается мобильное приложение, из которого можно автомобилем управлять удаленно. Нажал на кнопочку в смартфоне – запустил дистанционно двигатель или включил кондиционер. Подошел к автомобилю с включенным смартфоном – машина открылась! Не надо иметь ключ. Модно, стильно, молодежно!

Но у любой медали есть и обратная сторона. Подобные функции реализуются таким образом, что автомобиль передает всю телеметрическую информацию производителю. Неизвестно точно, какая именно информация уходит на серверы и что с ней там делают – передача производится по шифрованным каналам коммуникации. Можно только предположить, что все ваши поездки с точной геолокацией точно хранятся на удаленных серверах.

Среди некоторых мобильных приложений производителей есть функция удаленной блокировки автомобиля, когда в случае угона вы можете удаленно заблокировать машину. Функция полезная и хорошая, но есть нюанс: это можете сделать не только вы, но и сам производитель, если вы нарушите условия лицензионного соглашения.

А в этом лицензионном соглашении может быть что угодно, в том числе и требование не эксплуатировать автомобили в странах, на которые наложены санкции. Соглашение, как правило, никто не читает – просто жмут кнопочку «Принять». Следовательно, не исключен сценарий, когда в один прекрасный момент ваш автомобиль попросту не заведется – поскольку находится в «запрещенном» регионе.

Как обмануть ПО

Наши специалисты научились перепрошивать электронные блоки управления альтернативными прошивками, которые отключают возможность удаленного управления автомобилем без вашей на то воли. Но вместе с этим отключаются и мобильные приложения, которые полюбились многим автомобилистам.

А в Тесле прошивки блоков подписаны специальным ключом, который проверяет, что вы туда прошиваете. Если подпись не совпадает, новая прошивка попросту не заработает. По этой причине взломанных электромобилей Tesla в последнее время на дорогах не наблюдается.

Многие производители щедро платят за то, что хакеры ищут уязвимости в их программном обеспечении, поэтому все возможности по модификации заводского ПО быстро закрываются. А удаленная блокировка «неправильно» используемого автомобиля как дамоклов меч висит над теми, кто честно такие автомобили купил.

Что делать, если вы хотите приобрести по параллельному импорту автомобиль, который могут удаленно заблокировать без вашего согласия?

Перед покупкой надо изучить форумы владельцев конкретной марки и модели, созвониться с альтернативными сервисными центрами – для изучения возможности защиты от удаленной блокировки либо отдельных функций, либо полной блокировки самого автомобиля. Возможно, придется отказаться от использования мобильного приложения.

В целом подход к покупке машин-гаджетов должен отличаться от приобретения старых добрых «аналоговых» автомобилей – вы должны разбираться не только в деталях подвески, но и в программном обеспечении, а также быть в курсе политики производителя в части использования машин на других территориях. Однажды ошибка может стоить вам машины, которая внезапно превратится в «кирпич». И реанимировать ее будет либо слишком сложно, либо вовсе невозможно.

Представлена экспортная версия Zeekr X 2025: что в ней особенного, рассказано тут.