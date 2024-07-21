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Представлена экспортная версия Zeekr X 2025: что в ней особенного?

На рынок Таиланда выходит экспортная модификация Zeekr X в двух версиях

Бренд электромобилей Zeekr продолжает активную экспансию на мировом рынке, представив новую версию Zeekr X, адаптированную для правостороннего движения. Модель, предназначенная для Таиланда, получила обновленный дизайн и стала доступна в двух версиях: Zeekr X Standard (RWD) и Zeekr X Flagship (AWD).

Впервые модель Zeekr X представлена с рулем справа, что делает ее доступной для рынка Таиланда и других стран с аналогичной системой движения. Покупатели могут выбрать между стандартной заднеприводной версией (RWD) и флагманской полноприводной (AWD).

Zeekr X 2025
Zeekr X 2025
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Модель получила обновленный дизайн, включающий новые цвета кузова: Athens Cloud White, Paris Rice Black, Hangzhou Green, Suzhou Ink Grey и Berlin Silver Grey. В Zeekr X для Таиланда используется местная потоковая система развлечений, что делает автомобиль более адаптированным к потребностям тайских пользователей.

Таиланд стал последним рынком Юго-Восточной Азии, куда вышел бренд Zeekr. В этом году компания уже вышла на Филиппины, в Лаос и Мьянму, а в будущем планирует расширить свое присутствие в Камбодже, Индонезии, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме.

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Кроме того, Zeekr уже присутствует на европейском рынке, продавая автомобили в Швеции, Нидерландах и Германии. К концу 2024 года компания планирует увеличить свое присутствие до 50 рынков в Азии, Европе, Океании и Латинской Америке.

Zeekr X оснащен тройным литиевым аккумулятором емкостью 66 кВтч. Стандартная версия представлена как одномоторная, а флагманская – полноприводная. Одномоторные версии Zeekr X используют установленный сзади электродвигатель мощностью 200 кВт с крутящим моментом 343 Нм, обеспечивающий запас хода 560 км.

В Таиланде Zeekr уже имеет четыре магазина в Бангкоке и планирует открыть 14 дилерских центров к концу 2024 года. Это позволит компании обеспечить полный спектр услуг для тайских клиентов.

Zeekr X Standard (RWD) доступна по цене 33 200 долларов, а Zeekr X Flagship (AWD) – 37 350 долларов.

Источник: CarNewsChina

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Фото:CarNewsChina
21.07.2024
Фото:CarNewsChina
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