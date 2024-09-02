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Новинка российского рынка: «упакованный» кроссовер от 1,99 млн рублей

«За рулем» рассказал о самой доступной модели Jetour – кроссовере X50

В России уже продается Belgee X50, а теперь есть еще и Jetour X50. Это младшая модель в линейке, в которой уже представлены Dashing, Х70 Plus, X90 Plus и Т2. При длине 4397 мм и базе 2601 мм она выступает конкурентом Chery Tiggo 4 Pro и того же Belgee.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кузов у кроссовера оригинальный, а вот характеристики выдают принадлежность марки Jetour к концерну Chery. Моторы 1.5 – атмосферник на 113 сил и турбо мощностью 147 «лошадей» – знакомы российским автомобилистам по другим моделям. Первый будет сочетаться только с 5‑ступенчатой механикой, второму положен 6‑скоростной робот.

Jetour X50
Jetour X50

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Jetour X50 хотя и относится к субкомпактам, по конструкции отнюдь не примитивен. У него задняя независимая подвеска, задние дисковые тормоза, ручник с электроприводом, колёса диаметром 17 или 18 дюймов.

Из оборудования упоминаются медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка смартфона, датчики света и дождя, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, системы контроля рядности и слепых зон.

Jetour X50
Jetour X50

Адаптация для России – оцинковка кузова, зимнее оснащение в базовой версии и бачок омывателя объемом 4,6 л.

Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

Пока известна только стартовая цена – 1,99 млн рублей. Сегодня Tiggo 4 с тем же мотором и «ручкой» по прайсу стоит 2,12 млн. Еще один технический клон под именем Kaiyi X3 начинается с 2,24 млн. Парадокс: Jetour и Chery импортируются, а Kaiyi собирается на калининградском Автоторе.

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Милешкин Кирилл
Количество просмотров 24750
02.09.2024
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